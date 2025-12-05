Guida per Entrare nel Campionato Europeo NASCAR 2025: Scopri Tutti i Segreti!

Gli appassionati di corse automobilistiche che aspirano a entrare nel campionato europeo NASCAR possono prepararsi: il loro momento sta per arrivare. Il NASCAR Drivers Recruitment Program (DRP) si appresta a tornare, offrendo a piloti di ogni livello l’opportunità di testare le vetture nel prestigioso circuito di Vendée in Francia. Questo programma è concepito come trampolino di lancio per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo delle corse.

Dettagli del programma di reclutamento

Il DRP si svolgerà in due giornate di test, il 23 ottobre e il 15 novembre, offrendo ai partecipanti l’accesso a vetture EuroNASCAR di ultima generazione. Questi veicoli, noti per il loro design puro e racing, rappresentano un’opportunità unica per i piloti di mettere alla prova le proprie abilità.

Testare le vetture V8 Pure Racing

I partecipanti hanno l’opportunità di testare le potenti vetture V8 Pure Racing, che sviluppano fino a 400 CV senza alcun ausilio elettronico. Queste auto da corsa, con un peso di circa 1.225 chilogrammi, possono raggiungere velocità impressionanti di 245 km/h. L’esperienza di guidare un’auto da corsa di questo calibro rappresenta una sfida entusiasmante per ogni pilota, offrendo emozioni uniche e una sensazione di libertà.

Supporto e opportunità per i partecipanti

Il programma offre un’ampia gamma di opportunità oltre ai test in pista. I partecipanti possono interagire con esperti del settore, tra cui piloti affermati della NASCAR Whelen Euro Series. Questi professionisti forniranno consigli utili su come gestire al meglio la vettura e massimizzare l’esperienza complessiva. Inoltre, il presidente e CEO della NWES, Jerome Galpin, insieme al team organizzativo della serie, sarà disponibile per discutere i progetti e le aspirazioni dei piloti.

Opzioni di pacchetti di test

Il DRP offre tre pacchetti distinti ai piloti, in base alle loro necessità e al livello di esperienza. Il pacchetto Discovery include due sessioni in pista, mentre il pacchetto avanzato prevede sei sessioni. Infine, il pacchetto Pro consente di utilizzare un’auto dedicata per un’intera giornata di test. Al termine delle sessioni, i piloti più promettenti avranno l’opportunità di ricevere borse di studio per partecipare alla stagione 2025 della NASCAR Whelen Euro Series.

Chi può partecipare al DRP?

Il programma è aperto a una vasta gamma di piloti, dai giovani talenti desiderosi di emergere nel panorama delle corse automobilistiche, ai piloti di kart che cercano di avviare una carriera competitiva. Inoltre, il European Lady Trophy rappresenta una motivazione speciale per le donne pilota che vogliono affermarsi in questo sport. Anche i gentlemen driver, che desiderano divertirsi e competere a livello elevato, sono invitati a partecipare.

Modalità di iscrizione

Coloro che sono interessati a candidarsi per il programma possono farlo accedendo al sito ufficiale e compilando il modulo di iscrizione. È importante notare che verrà richiesta una quota di partecipazione, variabile in base al pacchetto scelto. Questa opportunità è straordinaria per chi desidera cimentarsi nel mondo della NASCAR e avviare una carriera di successo.

Il NASCAR Drivers Recruitment Program rappresenta un’importante opportunità per molti piloti in erba. Questo programma consente di testare vetture da corsa di alta qualità, offrendo la possibilità di intraprendere un percorso nel mondo delle corse automobilistiche. È un’occasione per valutare le proprie capacità e scoprire se si possiede il talento necessario per emergere nel settore.