Mentre molti pneumatici montati sulle auto elettriche sono ormai identici a quelli utilizzati sulle auto a combustione interna, la gamma iON di Hankook è una nuova offerta appositamente progettata per soddisfare le caratteristiche specifiche dei veicoli elettrici, che sono più pesanti, più silenziosi e hanno una coppia istantanea elevata.

Hankook iON: il pneumatico esclusivo per le auto elettriche

L’obiettivo è ridurre il consumo di carburante senza sacrificare le prestazioni. Grazie a un approccio tecnologico innovativo basato sull’intelligenza artificiale durante la fase di progettazione e sviluppo, Hankook ha realizzato diversi scenari di guida per progettare il miglior pneumatico per le auto elettriche.

Consapevole delle preoccupazioni legate alla perdita di energia da parte dei conducenti di auto elettriche, il produttore ha lavorato sulla resistenza al rotolamento per ottimizzare l’autonomia della batteria. Il peso elevato dei veicoli elettrici dovuto alla batteria è stato preso in considerazione anche attraverso l’uso della tecnologia “Grip Boost” di Hankook.

Questa aumenta la rigidità dei fianchi fino al 10% rispetto ai pneumatici convenzionali, per migliorare sia l’aderenza che la maneggevolezza.

Per limitare i rischi di slittamento delle ruote e di usura precoce associati alla maggiore coppia istantanea dei veicoli elettrici, gli ingegneri Hankook hanno anche adattato il disegno del battistrada per ottenere la massima area di contatto con il suolo e un’elevata rigidità del blocco del battistrada.

Per garantire un comfort acustico ottimale, Hankook ha lavorato per assorbire le vibrazioni e il rumore della strada utilizzando una tecnologia brevettata. Conosciuta come “i Sound Absorber”, si basa su una schiuma di poliuretano rivestita sulla parete interna per contenere meglio il rumore di rotolamento.

Da 17 a 22 pollici, invernale o estivo

Disponibili in misure da 17 a 22 pollici, i pneumatici della gamma iON sono adatti alla maggior parte delle auto elettriche presenti sul mercato.

Possono essere montati su molti modelli recenti di marchi come Audi, BMW, Porsche, Tesla e Volkswagen.

Oltre alla versione estiva, iON evo, Hankook offre anche una versione invernale, iON i*cept. Conforme alla normativa sulla montagna (omologazione 3PMSF), offre prestazioni stabili anche sulla neve grazie a varie tecnologie come il Grip Boost, che migliora l’aderenza e offre un’eccellente stabilità anche nelle condizioni invernali più difficili.

