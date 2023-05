Nuovo look, nuovo motore e più tecnologia. Harley-Davidson sta per compiere un'importante evoluzione nella sua gamma.

In questo articolo ci concentreremo sulla Harley-Davidson CVO Street Glide 2024. Nuovo look, nuovo motore e più tecnologia. Harley-Davidson sta per compiere un’importante evoluzione nella sua gamma. Mentre già circolavano voci di una nuova Street Glide CVO più grande, la famosa moto è appena apparsa in foto in Australia grazie alle richieste di omologazione.

Harley-Davidson CVO Street Glide 2024: caratteristiche, design, motori

Si tratta chiaramente di un’evoluzione importante, già a livello visivo, dove la CVO Street Glide mantiene il suo design generale pur adottando linee modernizzate a livello della carenatura o del faro, ma anche dei parafanghi, dei cerchi, del serbatoio, della sella, delle coperture laterali…

Le immagini mostrano anche un enorme schermo al centro del cruscotto e comandi ben riempiti, che suggeriscono una moltitudine di funzioni attraverso il sistema di infotainment, che può ancora contare sui suoi numerosi altoparlanti, ma anche su nuove assistenze.

Ma la novità più grande di questa CVO Street Glide è probabilmente il suo motore. Finora il bicilindrico a V Milwaukee-Eight è stato commercializzato solo nella versione 117 da 1.923 cc (escluse le fasi di evoluzione della Screamin’Eagle), ma ora sembra che verrà offerta una nuova cilindrata, visto che il bicilindrico della Motor Company sfoggia con orgoglio il badge 121, pari a circa 1.983 cc.

Anche se non è stato ufficializzato, si prevede che questa nuova generazione inaugurerà il sistema di fasatura variabile delle valvole, di cui si parla già dal 2020.

Sorprendentemente, i dati riportati nel documento si riferiscono tutti al motore 117 della vecchia CVO Street Glide. È quindi impossibile sapere esattamente come si comporterà. Una cosa è certa: il cambiamento è in arrivo per la linea di Milwaukee e la Street Glide non sarà certamente l’unica a beneficiarne.

LEGGI ANCHE: