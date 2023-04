Sebbene sia nato in Malesia, l’Hiperon Fosslin prende il nome da due parole norvegesi: Foss (cascata) e Lyn (fulmine). Il carattere internazionale del veicolo è confermato dal suo design, creato in Polonia dallo studio One One Lab, e dalla sua progettazione, realizzata negli Stati Uniti.

Il risultato è un SUV di grandi dimensioni, lungo 4,88 m e largo quasi 2 m, con un portellone posteriore inclinato, secondo la tendenza dei “SUV Coupé”, ma con un aspetto complessivo piuttosto goffo.

Hiperon Fosslin: caratteristiche, dimensioni, batteria

Il frontale manca di espressività. Il posteriore sembra più riuscito, ma ci si chiede se il bagagliaio sia accessibile attraverso un portellone o una piccola porta a cassetta come una berlina. L’accesso alla vettura avviene attraverso porte antagoniste. I rendering mostrano porte senza cornice e senza montante centrale…

Un layout molto concettuale, ma non necessariamente realistico nella produzione di serie. Va notato che probabilmente non c’è alcun tentativo di raggiungere una coerenza stilistica tra i due progetti del marchio: il furgone Carrier e il SUV Fosslin.

Lunghezza 4880 mm

Larghezza 1990 mm

Altezza 1689 mm

Passo 2950 mm

All’interno, Hiperon presenta un volante piatto nella parte superiore, ma non a forma di “U”. Ovviamente non c’è strumentazione rivolta verso il guidatore, ma è presente un head-up display. Al centro, lo schermo OLED da 17″ segue la forma della console centrale e presumibilmente i 3 comandi circolari sono applicati allo schermo. I comandi del climatizzatore sono a distanza sulle portiere per ciascun occupante, il che ci riporta alla Renault Espace IV…

Batteria elettrica o cella a combustibile a idrogeno

Il principale interesse del progetto risiede nella scelta dell’accumulatore di energia. Si può scegliere tra una cella a combustibile con i suoi serbatoi di idrogeno o una batteria agli ioni di litio da 95 kWh. In entrambi i casi, i motori sono elettrici: 358 kW / 487 CV / 670 Nm e trazione integrale. Hiperon dichiara un tempo da 0 a 100 km/h di 5 secondi e una velocità massima di 260 km/h.

Per il momento, la start-up ci mostra solo dei rendering 3D, ma promette che 10 prototipi (5 con batteria e 5 con cella a combustibile) saranno messi in servizio in flotte di prova entro la fine dell’anno, seguiti dalla consegna di modelli di serie nel 2024 in Asia, Europa e Nord America. Che fine farà il progetto dei furgoni? Hiperon afferma che entrerà in produzione nel terzo trimestre del 2023. Ma anche in questo caso sono disponibili solo rendering 3D.

