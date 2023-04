La Ssangyong, KG Mobility, era attesa al Salone di Seul con la versione elettrica del suo ultimo SUV, il Torres EVX. Alla fine, in questa occasione non sono state confermate ulteriori informazioni su quest’ultima. In compenso, sono stati presentati tre concept che prefigurano il futuro elettrico del marchio.

KG Mobility: pick-up, KR10 Concept e nuove auto in arrivo

Pick-up Torres

La più vicina a noi è la O100 Concept. Si tratta di una variante pick-up della Torres elettrica. Per enfatizzare la sua immagine di concept, è dotato di una serie di accessori esterni. Ma questo modello entrerà presto nella gamma e sostituirà l’attuale pick-up Musso.

Data la sua importanza per il marchio, questo nome potrebbe essere mantenuto. Il marchio coreano ha chiaramente una carta da giocare, soprattutto in Europa, con uno dei primi pick-up elettrici lifestyle sul mercato.

Una Jeep elettrica coreana

La KR10 Concept ricorda chiaramente la Korando KJ lanciata nel 1996, con le sue grandi luci lampeggianti che incorniciano una griglia molto ispirata alla Jeep.

Nel 1974, Shinjin Motors formò una joint venture con AMC per produrre Jeep su licenza. Nel 1981, Jeep lasciò l’associazione e ritirò il diritto di utilizzare il marchio, ma non di produrre il modello. La joint venture diventa Keohwa e nel 1983 viene presentata la Keohwa Korando. Un semplice cambio di nome. L’anno successivo, Keohwa fu acquistata da Dong-A Motor, che a sua volta divenne Ssangyong Motors nel 1988…

La KR10 sarà probabilmente offerta con motori a combustione interna ed elettrici. La versione di produzione è prevista per il 2024.

Korando maxi

Per il suo terzo concept, KG Mobility sembra ispirarsi alla Korando… ma anche all’Hummer elettrico (la storia di Hummer e del suo creatore originale, AM General, è anche direttamente collegata a Jeep). Il concept potrebbe prefigurare una sorta di Korando maxi, nel segmento D o E. La data di lancio, tuttavia, sarebbe molto più lontana: 2025 o 2026.

LEGGI ANCHE: