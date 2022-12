Honda CR-V 2023: prezzo, uscita e caratteristiche

Introdotto originariamente a metà degli anni ’90, il best-seller CR-V di Honda è stato completamente riprogettato per il 2023. La nuova sesta generazione di questo popolare crossover compatto si presenta con uno stile esterno rinnovato, un interno più spazioso e migliori caratteristiche tecnologiche e di assistenza alla guida.

Leggermente più grande del suo predecessore, il CR-V 2023 sembra destinato a consolidare il successo che ha reso il marchio così popolare nel corso degli anni. Il nuovo CR-V è disponibile anche in versione ibrida.

Honda CR-V 2023: prestazioni, motori, sicurezza e interni

Come in precedenza, il motore del CR-V è un quattro cilindri in linea turbo da 1,5 litri, che continua a produrre 190 CV. Honda dichiara di aver aggiornato il motore per renderlo più silenzioso ed erogare il picco di coppia a un numero di giri inferiore.

Il motore continua a essere abbinato a un cambio automatico CVT, con trazione integrale di serie e un sistema AWD rivisto che ora può inviare fino al 50% della coppia alle ruote posteriori.

Poiché la potenza e la coppia del CR-V sono invariate, l’accelerazione e il risparmio di carburante della Honda potrebbero non cambiare molto. Utilizzate il tempo di 7,8 secondi da 0 a 100 mph del CR-V uscente e i valori di risparmio di carburante di 27-28/32-34 mpg in città/autostrada come punti di riferimento fino a quando non otterremo queste statistiche per il CR-V del 2023.

Sicurezza

La suite Honda Sensing, ampliata e migliorata, di funzioni di assistenza alla guida e di sicurezza attiva è disponibile su tutti i CR-V del 2023. Il monitoraggio dell’angolo cieco è ora di serie su tutti gli allestimenti, così come il cruise control adattivo, il sistema di mantenimento della corsia e la frenata automatica di emergenza. I sensori che forniscono informazioni a questi sistemi sono stati migliorati per garantire risposte più naturali.

Altri nuovi dispositivi di assistenza includono la modalità di guida su neve e il controllo della discesa in salita. La striscia pluriennale di punteggi di sicurezza complessivi a cinque stelle dell’IIHS Top Safety Pick e dell’NHTSA del CR-V probabilmente non si esaurirà con il modello 2023. Oltre alla struttura più rigida della carrozzeria, il nuovo CR-V è dotato di airbag anteriori e laterali di seconda fila migliorati.

Interni

Il CR-V 2023 ha una capacità di carico superiore a quella dei suoi predecessori, oltre a un piano di carico regolabile che aggiunge alcuni metri cubi. Anche lo spazio per le gambe della seconda fila aumenta, rendendo i sedili posteriori più spaziosi rispetto ad alcuni concorrenti.

Honda CR-V 2023: uscita e prezzo

L’auto uscirà a luglio 2023 per un prezzo che parte da 37.950.

