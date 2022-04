Hymer Grand Canyon S CrossOver (2022): i dettagli

Il nuovo Hymer Grand Canyon S CrossOver è davvero interessante. I profili dei proprietari di camper sono quasi tanto diversi quanto i modelli offerti dalle marche nel loro catalogo. Ma, per farla breve, ci sono quelli a cui piace guidare lentamente e quelli che cercano un veicolo per il tempo libero con un’anima più avventurosa e radicale.

L’Hymer Grand Canyon S CrossOver si rivolge a quest’ultima categoria. Si tratta di un elegante furgone in livrea nera con una serigrafia CrossOver giallo neon, che si rivolge a una clientela giovane per la quale i camper sono sinonimo di avventure fuori dai sentieri battuti.

Il furgone tedesco, che è basato su un Mercedes Sprinter aggiornato, è dotato di trazione integrale permanente. Più precisamente, una trazione integrale 4Matic con distribuzione della coppia variabile elettronicamente su richiesta.

Hymer Grand Canyon S CrossOver: un camper con uno spirito avventuroso

Il furgone Hymer 4×4, lungo 5,93 m e largo 2,06 m, con i suoi passaruota pronunciati, è dotato di pneumatici off-road su cerchi in acciaio nero da 16″. Porta sotto il cofano un motore diesel 2.2 da 190 CV, accoppiato a un cambio automatico 9G-Tronic. All’interno del camper, la zona lounge non è la più importante, ma ha una piccola panca rivolta verso la strada e sedili della cabina girevoli.

Non c’è carenza di spazio di stoccaggio nella cabina, e le reti di stoccaggio sotto i pensili ricordano la filosofia “selvaggia” di Hymer.

L’unità della cucina è dotata di una combinazione di lavello e fornello a due fuochi come standard, un frigorifero a compressione da 90 litri, un’estensione del piano di lavoro e cassetti profondi a chiusura morbida.

Autosufficiente, estate e inverno

Il bagno del Grand Canyon S ha una porta con un lavabo a scomparsa, un supporto per il soffione con ventosa, una griglia per la doccia in legno e un WC a cassetta con indicatore di livello. Va notato che il modello offre un’installazione solare con un sistema di batterie al litio come standard sul suo tetto, in modo che possa essere autonomo per un massimo di 10 giorni in tutte le stagioni. Infine, il furgone offre fino a quattro letti, compreso il letto a tetto opzionale (200 x 122), ma soprattutto i due letti standard per adulti (195 x 135).

L’Hymer Grand Canyon S CrossOver 2022 è disponibile a partire da 113.300 euro ed è dotato di una serie di oblò, di una porta scorrevole destra azionata elettricamente, di un parabrezza riscaldato, di uno schermo pieghevole per porte scorrevoli e di un tavolo pieghevole con possibilità di estensione e di una tenda posteriore.

