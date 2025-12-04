Hyundai Nexo 2026: il SUV a idrogeno con design all’avanguardia e prestazioni eccezionali

Hyundai Nexo: Innovativa tecnologia a idrogeno, design elegante e prestazioni eccezionali nel settore automobilistico. Scopri come la Hyundai Nexo sta rivoluzionando la mobilità sostenibile con soluzioni avanzate e un impatto ambientale ridotto.

Il mondo dell’automobile continua a evolversi rapidamente e l’idrogeno rappresenta una delle soluzioni più promettenti per un futuro sostenibile. La Hyundai Nexo, giunta alla sua terza generazione, è un chiaro esempio di come la tecnologia possa coniugarsi con l’innovazione. Questi veicoli a celle a combustibile non solo sono una realtà, ma offrono anche prestazioni sorprendenti e un design accattivante.

Design e interni della nuova Nexo

Il nuovo modello di Hyundai Nexo si distingue per un design modernizzato, caratterizzato da linee eleganti e superfici scolpite che riflettono il nuovo linguaggio stilistico del brand, noto come Art of Steel. Questo approccio non solo migliora l’estetica del veicolo, ma contribuisce anche alla sua aerodinamica. Le tonalità della carrozzeria, come l’Ocean Indigo Matte e il Goyo Copper Pearl, sono pensate per interagire dinamicamente con la luce, conferendo al SUV una presenza unica.

Interni e comfort

All’interno, l’atmosfera è quella di una lounge contemporanea. Il doppio display curvo da 12,3 pollici unisce strumenti e infotainment in un’unica interfaccia intuitiva. I materiali sostenibili utilizzati nella realizzazione degli interni non solo dimostrano un’attenzione all’ambiente, ma offrono anche un’esperienza di alta qualità. Il comfort è amplificato dalla possibilità di regolare i sedili, progettati per garantire la massima ergonomia durante i viaggi.

Prestazioni e tecnologia a idrogeno

La Hyundai Nexo non è solo bella, ma anche estremamente performante. Grazie alla sua nuova architettura a celle a combustibile, il SUV è in grado di percorrere fino a 826 km con un singolo pieno di idrogeno, che può essere rifornito in soli cinque minuti. La potenza del motore elettrico, che eroga 204 cavalli, garantisce una guida fluida e reattiva, senza la tipica ansia da ricarica associata ai veicoli elettrici tradizionali.

Rifornimento e disponibilità delle stazioni

Nonostante le sue numerose qualità, un aspetto da considerare è la disponibilità delle stazioni di rifornimento a idrogeno in Italia. Attualmente, queste strutture sono abbastanza rare, rendendo difficile per molti automobilisti sfruttare appieno le potenzialità della Nexo. Le uniche città dove è possibile trovare queste stazioni sono, al momento, Bolzano e Mestre.

Allestimenti e prezzi

La Hyundai Nexo è disponibile in due diverse configurazioni: la versione Business, con un prezzo di partenza di 72.600 euro, e la versione XClass, che parte da 80.500 euro. La versione Business è già dotata di una ricca gamma di accessori, mentre l’XClass offre ulteriori miglioramenti, come un sistema audio Bang & Olufsen e sedili ventilati. Entrambi i modelli sono equipaggiati con le ultime tecnologie in materia di assistenza alla guida e connettività.

Tecnologia e sicurezza

Il pacchetto tecnologico della nuova Nexo è decisamente all’avanguardia. Tra le dotazioni si trovano il riconoscimento vocale avanzato, la chiave digitale e un’ampia gamma di sistemi di sicurezza, come il mantenimento della corsia e il cruise control adattivo. Questo SUV non è solo un veicolo, ma un vero e proprio ecosistema connesso che offre al conducente un’esperienza di guida sicura e confortevole.

La Hyundai Nexo rappresenta un passo importante nel mondo della mobilità a idrogeno. Con un design affascinante, tecnologie avanzate e prestazioni eccezionali, questo SUV si propone di sfidare le convenzioni e di portare gli automobilisti verso un futuro più sostenibile.