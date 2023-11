Hyundai Santa Fe 2024: prezzo, dimensioni, interni e uscita

Hyundai Santa Fe cambia radicalmente con il Model Year 2024 infatti l’aspetto è totalmente rivoluzionato e si avvicina maggiormente a quello dei suv di grandi dimensioni “made in USA” in questo articolo vi sveleremo i principali dettagli del modello che arriverà in Italia il prossimo anno.

Hyundai Santa Fe 2024: dimensioni e interni

La nuova Santa Fe 2024 rappresenta la quinta generazione del modello che ha rappresentato un vero e proprio simbolo per il marchio coreano.

Ha una forma totalmente diversa rispetto al passato, di rottura con tutto quello che il modello ha rappresentato precedentemente. Essendo un qualcosa di mai visto da parte del brand è normale che anche le sue dimensioni siano cambiate. Di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 83

: 4 metri e 83 Larghezza : 1 metro e 90

: 1 metro e 90 Altezza : 1 metro e 72

: 1 metro e 72 Passo: 2 metri e 81

Internamente l’abitacolo è naturalmente molto tecnologico anche se il principale highlight è il Panoramic Curved Display che racchiude sia il quadro strumenti che il sistema di infotainment, entrambi adottano uno schermo da 12,3 pollici.

A livello di aiuti alla guida vi è la frenata di emergenza 2.0, il sistema di mantenimento di corsia, il monitoraggio dell’attenzione alla guida da parte del conducente, il sistema di regolazione automatica dei fari e la retrocamera con sistema di segnalazione acustica in caso di presenza di veicoli dietro l’auto in caso di manovra.

Prezzo e uscita

Il prezzo della Santa Fe 2024 non è ancora stato annunciato ma se si considera che il modello attualmente in produzione ha un prezzo di partenza pari a 58.800 euro è lecito aspettarsi un attacco al listino a partire da una cifra del tutto simile.

L’uscita sul mercato italiano è prevista nella prima metà del 2024.