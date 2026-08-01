I colori del Motomondiale: la mostra di Aldo Drudi al Museo della Scienza di Milano

Dal 5 maggio al 3 giugno, il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ospita una mostra unica dedicata ai caschi e alle livree del Motomondiale, firmate dal designer Aldo Drudi.

Il mondo del motociclismo si tinge di arte e creatività grazie alla mostra ‘I colori del Motomondiale’, inaugurata al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Questa esposizione unica, dedicata al lavoro del designer Aldo Drudi celebra 35 anni di collaborazione con i piloti più famosi del paddock.

Drudi, noto per aver creato le livree di Valentino Rossi e di altri grandi campioni, espone una collezione di caschi e moto che raccontano la storia del Motomondiale attraverso il colore e il design.

Valentino Rossi: una parete dedicata al Dottore

Il cuore della mostra è senza dubbio la sezione dedicata a Valentino Rossi. Una lunga parete espone 48 caschi, ognuno dei quali racconta una vittoria, un’emozione o un momento significativo della carriera del pilota. I fan potranno rivivere i momenti più iconici di Rossi attraverso le creazioni di Drudi, che ha lavorato con lui fin dall’inizio della sua carriera.

Tra i pezzi forti, il casco realizzato per i test del 2018, un esempio perfetto del connubio tra sicurezza e stile che caratterizza il lavoro di Drudi. La mostra offre un viaggio visivo attraverso le ‘pazzie’ ideate per Rossi, specialmente quelle indossate al Mugello e a Misano.

Oltre i caschi: moto, tute e progetti innovativi

La mostra non si limita ai caschi. Per la prima volta fuori da una pista, saranno esposte 11 MotoGP rappresentanti 10 dei 12 team della classe regina. Drudi ha realizzato le livree di carene e tute per molti di questi team, dimostrando la sua versatilità e il suo impatto sul mondo del motociclismo.

Tra le altre creazioni esposte, spiccano la Burasca un prototipo su base Honda costruito dalla Drudi Performance, e la I bike Thok una bicicletta elettrica innovativa. Non mancano i progetti realizzati per l’America’s Cup e per il Tornado del 311 Gruppo Reparto Sperimentale Volo che testimoniano la capacità di Drudi di spaziare tra diversi ambiti del design.

Un omaggio a Marco Simoncelli

La mostra include anche una sezione dedicata a Marco Simoncelli con una sua moto, una gigantografia toccante e un’immagine disegnata dallo stesso Drudi. Questo tributo rende omaggio al pilota scomparso, ricordando il suo contributo al mondo del motociclismo.

La mostra ‘I colori del Motomondiale’ è stata allestita in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e l’Apt dell’Emilia-Romagna. Sarà aperta al pubblico dal 5 maggio al 3 al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, in via San Vittore 21.

La visita alla mostra è inclusa nel biglietto d’ingresso al Museo. Gli orari di apertura sono: martedì-venerdì dalle 9.30 alle 17; sabato e festivi dalle 9.30 alle 18.30.