Il Nuovo Generatore Elettrico Schaeffler: Innovazione per Auto Ibride Range Extender

Schaeffler ha lanciato un innovativo generatore elettrico per veicoli ibridi, che offre prestazioni elevate e promuove la sostenibilità nel settore automobilistico.

Nel contesto attuale della mobilità sostenibile, l’innovazione tecnologica gioca un ruolo chiave. Schaeffler, un nome storico nel settore automobilistico, ha recentemente svelato un generatore elettrico compatto durante il CTI Symposium di Berlino, un evento di riferimento per le tecnologie di e-mobility e powertrain. Questo nuovo modulo è progettato per affrontare le sfide della mobilità moderna, combinando efficienza e prestazioni elevate.

Caratteristiche principali del generatore elettrico

Il generatore presentato da Schaeffler è destinato a veicoli ibridi range extender, che utilizzano un motore a combustione interna esclusivamente per ricaricare la batteria. Questo sistema consente ai veicoli di muoversi in modalità puramente elettrica per distanze considerevoli, anche quando sono sottoposti a carichi pesanti.

Potenza e versatilità

Una delle caratteristiche più rilevanti di questo generatore è la sua potenza continua, che varia da 80 kW fino a un massimo di 300 kW. Questa potenza garantisce l’energia necessaria ai motori elettrici di trazione, rendendo possibile la mobilità elettrica anche per veicoli di grandi dimensioni, come SUV e pick-up. Grazie a questo sistema, i conducenti possono percorrere diversi chilometri in modalità elettrica, senza la necessità di fermarsi frequentemente per ricaricare.

Design compatto e integrazione

Un aspetto distintivo del generatore di Schaeffler è la sua compattezza. Il modulo, che include motore, elettronica di potenza, unità di controllo e sistema di raffreddamento, è racchiuso in un pacchetto di meno di 200 mm di lunghezza assiale. Questa progettazione consente un’integrazione semplice e rapida nei veicoli, senza compromettere lo spazio o il design del veicolo stesso.

Applicazioni nei veicoli moderni

Grazie alla sua versatilità, il generatore si presta a veicoli dotati di architetture a 400V o 800V. La possibilità di installarlo su mezzi di grandi dimensioni rappresenta un’innovazione nel settore dell’e-mobility, aprendo nuove opportunità per i produttori di auto ibride. Schaeffler si prepara a fornire questo modulo a diversi clienti, contribuendo così a una mobilità più sostenibile e all’adozione di tecnologie green.

Un passo verso la sostenibilità

In un contesto globale sempre più focalizzato sulle questioni ambientali, l’introduzione di tecnologie come quella di Schaeffler rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile. La combinazione di potenza, compattezza e facilità di integrazione del generatore elettrico offre una risposta efficace alle sfide della transizione energetica. In questo modo, i veicoli ibridi possono contribuire a ridurre le emissioni e a migliorare la qualità dell’aria, senza compromettere le prestazioni.

Il generatore elettrico compatto di Schaeffler si configura come una vera rivoluzione nel settore dei veicoli ibridi, promettendo di cambiare il modo in cui si affronta la mobilità. Con l’aumento della domanda di soluzioni di mobilità sostenibile, l’innovazione tecnologica continuerà a rivestire un ruolo cruciale nel plasmare il futuro dell’industria automobilistica.