Il Ritorno di Lancia: Ypsilon Rally4 HF Pronta per il CIAR Junior 2026

Il CIAR Junior 2026 si prepara a vivere un’importante evoluzione grazie al debutto della Lancia Ypsilon Rally4 HF. Questa vettura, già protagonista nel Trofeo Lancia 2025, sarà il fulcro del campionato, rappresentando una straordinaria opportunità per i giovani talenti del mondo dei rally.

Con l’apertura delle iscrizioni, il campionato mira a selezionare i migliori piloti under 28, creando un percorso formativo che li proietterà verso il Campionato Europeo Rally (ERC) e, successivamente, verso il World Rally Championship (WRC).

Un laboratorio per i talenti emergenti

La partnership tra Lancia e ACI Team Italia si rafforza ulteriormente, configurando il CIAR Junior come un vero e proprio laboratorio sportivo. La Ypsilon Rally4 HF non è solo un’auto da corsa, ma rappresenta un’importante piattaforma per la crescita di giovani piloti, che avranno l’opportunità di competere e formarsi.

Selezione dei piloti

Le selezioni di dicembre metteranno alla prova i candidati, con una giuria esperta pronta a valutare le abilità di guida e il potenziale di ciascun partecipante. Saranno assegnati sei posti ambiti per guidare la Ypsilon Rally4 HF, un’opportunità unica per chi sogna di emergere nel panorama del rally.

Caratteristiche tecniche della Ypsilon Rally4 HF

La Ypsilon Rally4 HF, scelta come vettura unica per il CIAR Junior, si distingue per le sue prestazioni eccezionali. Equipaggiata con un motore 1.2 Turbo da 212 CV, questa vettura è progettata per offrire un’esperienza di guida straordinaria, con un cambio sequenziale SADEV a 5 marce e una trazione anteriore ottimizzata.

Innovazione e tradizione

Questo modello rappresenta una fusione tra la tradizione sportiva di Lancia e l’innovazione tecnica. La Ypsilon Rally4 HF è dotata di sospensioni McPherson e di un impianto frenante di alta qualità, con dischi ventilati da 330 mm. I pneumatici MICHELIN Pilot Sport garantiscono performance elevate su qualsiasi tipo di terreno.

Un impegno a lungo termine

La strategia di Lancia si basa su un impegno di lungo periodo, previsto per tre stagioni, che sottolinea la volontà del marchio di tornare a essere un punto di riferimento nel mondo del rally. La CEO di Lancia, Roberta Zerbi, ha espresso entusiasmo per questa collaborazione, evidenziando l’importanza della formazione per i giovani piloti.

Il campionato del 2026 includerà sei eventi, di cui quattro su asfalto e due su terra. Ogni gara sarà accompagnata da incontri formativi, con un montepremi finale di 75.000 euro destinato a supportare il miglior pilota nella sua partecipazione a una serie internazionale nel 2027.

Il CIAR Junior 2026, con la Ypsilon Rally4 HF al centro, rappresenta un passo significativo per il futuro del rally italiano, contribuendo a formare la nuova generazione di piloti e a mantenere viva la tradizione sportiva di Lancia.