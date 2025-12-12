Il Team Nissan di Formula E conquista il podio nella gara inaugurale di San Paolo!

Nella gara di apertura della Formula E, il Nissan Formula E Team ha mostrato straordinarie abilità e una determinazione senza pari, con Rowland che conquista un meritato posto sul podio.

Il Campionato mondiale ABB FIA Formula E 2025/26 ha preso il via in un clima di grande attesa a San Paolo, Brasile. Durante la prima gara, il Nissan Formula E Team ha dimostrato il proprio valore, con Oliver Rowland che ha brillato grazie a una rimonta eccezionale, conquistando un posto sul podio. Il compagno di squadra, Norman Nato, ha mostrato un ottimo ritmo, promettendo buone prestazioni per il prosieguo della stagione.

Un inizio di gara ricco di emozioni

La giornata di gara è iniziata con una sessione di prove libere FP2 prolungata, che ha visto entrambi i piloti del Nissan Formula E Team concludere tra i primi dieci, nonostante l’annullamento della FP1 a causa di problemi tecnici legati alle comunicazioni. Rowland ha dovuto affrontare una penalità che lo ha relegato in tredicesima posizione, mentre Nato ha ottenuto il miglior tempo nel Gruppo B, partendo quindi dalla settima posizione.

Partenze strategiche e sfide in pista

Le partenze dei due piloti sono state brillanti, riuscendo a evitare gli imprevisti di un primo giro caotico. Nato si è portato al quarto posto, mentre Rowland ha rapidamente risalito la classifica. Durante l’utilizzo della Attack Mode, entrambi i piloti hanno guidato la gara in momenti diversi. Tuttavia, un contatto tra Rowland e Nato al diciassettesimo giro ha costretto quest’ultimo al ritiro, creando un momento di tensione per il team.

La rimonta di Rowland e la gestione della gara

Rowland, dopo il ritiro del compagno, ha saputo riprendere il controllo della corsa, trovandosi in prima posizione prima dell’entrata della Safety Car a un minuto dalla fine della sua seconda Attack Mode. La ripartenza ha messo alla prova le sue capacità di gestione, ma alla fine ha tagliato il traguardo al secondo posto, accumulando punti preziosi e dando il via a una stagione promettente.

Commenti dai protagonisti

Tommaso Volpe, General Manager del Nissan Formula E Team, ha espresso soddisfazione per il risultato. Ha dichiarato: “Salire sul podio alla prima gara è fantastico. I nostri piloti hanno dimostrato grande ritmo. Anche se il contatto tra di loro è stato frustrante, siamo contenti dell’andamento generale.”

Rowland ha commentato la sua performance affermando: “È stata una gara difficile, ma abbiamo sfruttato al meglio le opportunità. La rimonta di 11 posizioni è stata fondamentale per iniziare la stagione con il piede giusto.” Anche Nato ha condiviso il proprio punto di vista, sottolineando l’ottimo lavoro svolto durante il weekend, nonostante il ritiro imprevisto.

Il futuro del Nissan Formula E Team

Con la stagione che si preannuncia intensa, il Nissan Formula E Team si appresta ad affrontare la prossima sfida: l’E-Prix di Città del Messico, in programma il 10 gennaio 2026. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per il team, considerato che il Messico è un mercato cruciale per Nissan.

La presenza di Nissan in Formula E, avviata nel 2018, è un chiaro segnale dell’impegno dell’azienda verso l’elettrificazione e la sostenibilità. Con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, la casa automobilistica giapponese sta investendo in tecnologia e innovazione, trasferendo il proprio know-how dal circuito alla strada.

Il Nissan Formula E Team ha dimostrato di avere le potenzialità necessarie per affrontare la nuova stagione, grazie a piloti talentuosi e a una strategia ben definita. La combinazione di abilità, strategia e innovazione tecnologica si rivelerà cruciale per il loro successo nelle prossime gare.