Il Team Nissan di Formula E si prepara al debutto nella Stagione 12 a San Paolo

Il Team Nissan di Formula E affronta la nuova stagione con entusiasmo e determinazione senza precedenti.

Il Nissan Formula E Team è pronto a dare il via alla nuova stagione del Campionato mondiale ABB FIA Formula E 2025/26, con l’obiettivo di iniziare con il piede giusto a San Paolo, in Brasile. Dopo una settimana di test pre-stagionali a Valencia, il team ha intensificato i propri sforzi e ci si aspetta che i piloti sfruttino al massimo le opportunità offerte dal circuito brasiliano.

La Formula E ritorna nella vibrante San Paolo per la quarta volta, e il palcoscenico sarà il famoso Anhembi Sambadrome, situato nel cuore della città, nota per il suo vivace Carnevale. Qui, i piloti Oliver Rowland e Norman Nato intendono capitalizzare l’esperienza accumulata nelle edizioni passate e mettere in pratica le lezioni apprese durante i recenti test.

Il tracciato di San Paolo

Il circuito di 2,93 chilometri è caratterizzato da una superficie irregolare e da traiettorie veloci, che pongono sfide significative ai piloti. Le brusche frenate e le curve tecniche mettono alla prova il controllo dell’energia e richiedono un’ottima gestione delle temperature. Le curve 1, 4 e 7 rimangono le zone più favorevoli per i sorpassi, mentre l’edizione di quest’anno prevede un giro in meno rispetto alla stagione precedente, rendendo la gara più intensa.

La preparazione del team

Il General Manager del Nissan Formula E Team, Tommaso Volpe, ha sottolineato l’importanza di iniziare con decisione e senza errori: “Dobbiamo mantenere la nostra posizione competitiva. Ogni dettaglio conta e dobbiamo sfruttare il nostro potenziale per raccogliere punti fin da subito”. La preparazione del team è stata supportata da un nuovo simulatore Dynisma, che ha contribuito a perfezionare le strategie in vista della gara.

Le aspettative dei piloti

Oliver Rowland, campione in carica, si mostra entusiasta all’idea di scendere in pista: “Essere il campione del mondo è una grande motivazione. Il circuito è impegnativo, ma l’obiettivo è lottare per le prime posizioni, proprio come nella stagione passata”. La sua esperienza sul tracciato brasiliano, dove ha già ottenuto risultati eccellenti, sarà fondamentale per il suo approccio alla gara.

Norman Nato e la sua visione

Norman Nato, compagno di squadra di Rowland, è altrettanto ottimista: “I test pre-stagionali sono stati produttivi e chiudere al primo posto nel tempo totale è stato un segnale positivo. San Paolo è una pista che mi piace e vogliamo iniziare con il piede giusto raccogliendo punti importanti”. Entrambi i piloti sono determinati a dimostrare il valore del pacchetto Nissan e a puntare in alto nella classifica.

Un evento imperdibile

La gara di San Paolo non è solo un evento per i piloti, ma anche per i fan e gli appassionati di motorsport. Sam Bird, pilota di riserva, ha sottolineato l’imprevedibilità del circuito: “Ogni gara qui può riservare sorprese. È un tracciato dove si possono vincere correndo in testa o risalendo dalla parte posteriore del gruppo. La gestione della frenata sarà cruciale per ottenere risultati.”

Il weekend di gara inizierà venerdì con le prove libere, seguite dalle qualifiche e dalla gara di apertura della stagione. Tutto il team è focalizzato sull’obiettivo di ottenere un avvio positivo che possa segnare il tono per il resto della stagione. Con la competizione che si fa sempre più agguerrita, ogni punto guadagnato sarà fondamentale.