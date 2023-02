Dal punto di vista dinamico, la QX50 è più orientata al comfort che alla sportività, il che non dovrebbe essere un problema per la maggior parte degli acquirenti.

L’Infiniti QX50 del 2023 fatica a competere con i suoi compagni di classe di lusso, nonostante l’aspetto gradevole e gli interni eleganti. Il SUV compatto di Infiniti è compromesso da un complesso quattro cilindri turbo a compressione variabile, che non riesce a garantire i vantaggi promessi in termini di risparmio di carburante o di prestazioni.

I concorrenti con quattro cilindri turbo tradizionali, come l’Audi Q5 e la BMW X3 xDrive30i, accelerano più rapidamente e sono altrettanto parsimoniosi con il carburante.

Dal punto di vista dinamico, la QX50 è più orientata al comfort che alla sportività, il che non dovrebbe essere un problema per la maggior parte degli acquirenti. Al posto dell’atletismo e del coinvolgimento del guidatore ci sono una guida fluida e un abitacolo silenzioso.

La QX50 offre un aspetto elegante e un ambiente interno raffinato, ma le manca la sostanza necessaria per competere con le concorrenti più quotate.

Infiniti QX50: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Novità per il 2023

La QX50 del 2023 è rimasta per lo più invariata rispetto al modello precedente, ma un nuovo modello Sport sostituisce l’allestimento Essential al centro della gamma. Il nome Sport potrebbe essere un po’ un termine improprio, dato che non aggiunge alcuna caratteristica che ne migliori le prestazioni, ma ha un aspetto elegante con finiture esterne nere lucide e cerchi da 20 pollici verniciati di scuro; l’abitacolo è dotato di rivestimenti in pelle semi-anilina e di un impianto stereo Bose a 12 altoparlanti.

Il resto della gamma beneficia di alcune nuove caratteristiche di serie – specchietti retrovisori esterni riscaldati, avviamento a distanza, un pad di ricarica wireless per smartphone, tra le altre cose – e tutti i modelli sono ora dotati di tre anni di manutenzione programmata gratuita.

Motore, trasmissione e prestazioni

Dalla sua riprogettazione per il model year 2019, ogni QX50 è alimentata da un motore turbo a quattro cilindri a compressione variabile, chiamato VC-Turbo.

Il motore eroga 268 cavalli ed è abbinato a un cambio automatico a variazione continua (CVT) che indirizza la potenza alle ruote anteriori o a tutte e quattro. Il motore passa senza soluzione di continuità da una compressione elevata in fase di crociera a una compressione ridotta in fase di accelerazione.

Sebbene non sia mai esaltante quando si preme il pedale, solo chi cerca un crossover davvero veloce rimarrà deluso. Purtroppo, il motore è rumoroso quando si accelera pesantemente e il cambio CVT peggiora la situazione, soprattutto in città. L’Infiniti dà la priorità al comfort e al lusso, con una guida confortevole, composta sulle strade dissestate e fluida in autostrada.

Interni, comfort e carico

All’interno, la QX50 può essere dotata di sedili in pelle trapuntata, rivestimenti interni in legno e headliner in ecopelle. Tuttavia, queste finiture di pregio sono disponibili solo sul modello più costoso. Tuttavia, ogni QX50 ha un abitacolo confortevole e silenzioso che comprende una seconda fila spaziosa con schienali reclinabili che si è rivelata un punto di forza della QX50 2019.

