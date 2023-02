Infiniti QX55: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo

Il SUV Infiniti QX55 condivide con la QX50 la base meccanica e la metà anteriore della carrozzeria. Per la QX55, tuttavia, la presenza e il fascino sono più importanti dello spazio di carico o della massima altezza per i passeggeri dei sedili posteriori.

Le due QX condividono il motore turbo a quattro cilindri e la trasmissione a variazione continua, anche se la trazione integrale è di serie sulla 55, mentre è opzionale sulla 50.

Infiniti QX55: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Novità del 2023

L’Infiniti QX55 riceve una serie di nuove caratteristiche di serie per il modello 2023. Tutti i modelli sono ora dotati della tecnologia ProPILOT Assist della casa automobilistica con Intelligent Cruise Control e Steering Assist, oltre all’avviso di deviazione dalla corsia e al rilevamento dell’angolo morto.

Sono inoltre di serie i sedili rivestiti in pelle, il sistema lombare a quattro vie per il conducente, gli airbag laterali posteriori e la porta di ricarica USB-C posteriore. Inoltre, i modelli Essential hanno di serie il riconoscimento dei segnali stradali, l’illuminazione anteriore adattiva e i fari a LED autolivellanti. Infine, i modelli Sensory, al top della gamma, sono ora dotati di sedili posteriori esterni riscaldati e di lombare elettrico a 4 vie per il passeggero.

Motore, trasmissione e prestazioni

La QX55 è alimentata dallo stesso quattro cilindri turbo da 2,0 litri della QX50. Denominato VC-Turbo, è dotato di un complesso sistema a compressione variabile, produce 268 cavalli ed è abbinato a un cambio automatico a variazione continua (CVT) e alla trazione integrale di serie.

Il tempo trascorso con una QX50 equipaggiata in modo simile ci fa prevedere un’accelerazione accettabile da parte della QX55.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo, elegante e ben equipaggiato, è in gran parte ripreso dalla QX50, ma piuttosto che utilizzare i rivestimenti in pelle trapuntata di quel modello, i designer di Infiniti hanno optato per un look più semplice. I modelli base sono dotati di serie di rivestimenti in ecopelle, mentre la vera pelle e la pelle semi-anilina sono disponibili come optional.

Le finiture in legno nero a poro aperto accentuano il bel design degli interni. La linea del tetto spiovente riduce lo spazio per la testa posteriore di 1,5 pollici; lo spazio di carico è meno generoso rispetto alla QX50, che ospita nove valigie a mano dietro la seconda fila di sedili.

