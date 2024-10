Scopri le novità della casa automobilistica cinese Jaecoo in arrivo nel 2025

La nuova era dei SUV Jaecoo in Italia

Il mercato automobilistico italiano si prepara a un’importante novità nel 2025 con l’arrivo della nuova Jaecoo 5 e l’ampliamento della gamma della Jaecoo 7. Questi modelli, prodotti dal gruppo cinese Chery, si propongono di conquistare gli automobilisti italiani con un mix di design accattivante e tecnologia avanzata. La Jaecoo, specializzata in SUV dall’aspetto massiccio, punta a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento all’ecologia e all’efficienza dei consumi.

Jaecoo 7: nuove versioni a gas e ibride

Attualmente, la Jaecoo 7 è l’unico modello disponibile sul mercato italiano, ma a partire dal 2025, gli automobilisti potranno scegliere tra diverse varianti. La versione a benzina, lunga 450 cm e disponibile anche in configurazione 4×4, sarà affiancata da un modello a Gpl, dotato di un motore 1.6 turbo da 147 CV. I prezzi di partenza per la Jaecoo 7 a Gpl sono stimati poco sopra i 35.000 euro. Inoltre, la Jaecoo 7 PHEV, una versione ibrida plug-in, arriverà nel primo trimestre del 2025, con un prezzo indicativo di partenza sotto i 40.000 euro. Questa variante, spinta da un motore 1.5 turbo a benzina e due unità elettriche, promette un’autonomia di 90 km in modalità elettrica e un consumo di 16,7 km/litro a batteria scarica.

Jaecoo 5: la piccola rivoluzione dei SUV

Il debutto della Jaecoo 5 è previsto per il terzo trimestre del 2025. Questo modello, più compatto rispetto alla Jaecoo 7, misura 438 cm e si distingue per le maniglie delle porte sporgenti. Sarà disponibile in due versioni: una a benzina, con un motore 1.6 turbo da 147 CV e prezzi stimati sotto i 30.000 euro, e una versione elettrica da 204 CV, con un’autonomia media di 420 km e un costo previsto inferiore ai 40.000 euro. Inoltre, una variante ibrida senza spina della Jaecoo 5, con un motore 1.6 turbo e 147 CV, arriverà alla fine del 2025, con prezzi a partire da meno di 35.000 euro.