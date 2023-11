Jaecoo 7: prezzo, interni e dimensioni

Jaecoo 7, suv di medie dimensioni, dallo stile british ma prodotto dalla casa cinese Chery. In Italia entro fine 2023.

Il gruppo cinese Chery ha intenzione di fare sul serio in Europa nei prossimi anni, dopo la Omoda 5 che abbiamo trattato su queste pagine un altro prodotto che arriverà sul mercato italiano è la Jaecoo 7 un suv di medie dimensioni che potrà attirare compratori grazie al perfetto mix tra prezzo e tecnologia. Scopriamolo in questo articolo dedicato.

Jaecoo 7: dimensioni ed interni

Le dimensioni della Jaecoo 7 sono leggermente maggiori rispetto alla sorellastra Omoda 5 infatti quest’auto punta ad entrare nel segmento dei suv di grandi dimensioni, nello stile ricorda molto le Range Rover in particolare nella vista laterale.

Di seguito il riepilogo:

Lunghezza : 4 metri e 50

: 4 metri e 50 Larghezza : 1 metro e 86

: 1 metro e 86 Altezza : 1 metro e 68

: 1 metro e 68 Passo: 2 metri e 65

Dimensioni che manifestano anche a vista la grande differenza rispetto agli altri modelli prodotti finora dalla casa cinese, che puntando in grande osserva molto gli stilemi estetici delle vetture di maggior successo.

Il maggior lavoro di cura della Jaecoo 7 è visibile anche negli interni, il vetro anteriore è doppio per fornire un maggior silenzio una volta in abitacolo e le plastiche sembrano decisamente più resistenti rispetto a quelle presenti su Omoda 5.

Lo schermo del sistema di infotainment è posizionato verticalmente ed ha una dimensione di 14,8 pollici. Il quadro strumenti è di tipo digitale ed il controllo del climatizzatore avviene su una piccola plancia separata rispetto al resto.

Il prezzo per il mercato italiano

La Jaecoo 7 arriverà in Italia entro la fine del 2023 ed è previsto un prezzo di lancio di 40.000 euro. Una cifra importante ma decisamente inferiore rispetto alle competitor.

L‘obiettivo del marchio cinese è di raddoppiare le vendite a partire dal 2024 per il 2023 il target per l’Europa è fissato in 200.000 modelli.

Grandi numeri che potrebbero essere confermati dai dati di vendita.