Jorge Martin: un nuovo inizio con Aprilia

Il 16 gennaio segna l’inizio di una nuova avventura per Jorge Martin, il campione del mondo in carica della MotoGP. Dopo aver già testato la moto di Noale durante i test di fine stagione a Barcellona, Martin sarà ufficialmente presentato come nuovo pilota del team Aprilia. Questa rappresenta una tappa fondamentale nella carriera del madrileno, che per la prima volta avrà l’opportunità di correre in top-class con un team ufficiale.

Le aspettative di Martin per la stagione 2025

Nonostante la sua recente vittoria nel campionato mondiale, Martin non è riuscito a ottenere un posto nel team ufficiale Ducati. Tuttavia, l’ingaggio con Aprilia rappresenta per lui una nuova sfida. Durante un’intervista con il sito spagnolo AS, ha dichiarato: “Sento la responsabilità di essere il leader di questo progetto e farò tutto il possibile per portare questa moto al massimo livello”. La possibilità di lavorare con un intero gruppo di ingegneri e tecnici dedicati a lui è un aspetto che Martin considera unico e stimolante.

La competizione in MotoGP: un panorama difficile

La stagione 2025 si preannuncia competitiva, con piloti come Pecco Bagnaia e Marc Marquez che si candidano come favoriti. Martin è consapevole delle sfide che lo attendono e ha dichiarato: “Nel 2025 immagino ancora una Ducati superiore agli altri marchi. Hanno una grande squadra con Pecco e Marc”. Nonostante ciò, il pilota spagnolo ha l’obiettivo di inserirsi nella top-3 e di lottare con i migliori in alcune gare, pur riconoscendo che ci saranno momenti di difficoltà.

Il futuro di Martin con Aprilia

Martin è entusiasta di iniziare questa nuova avventura e di scoprire cosa significhi essere un pilota ufficiale. La sua determinazione e la volontà di migliorare sono evidenti, e i fan della MotoGP non vedono l’ora di vedere come si comporterà con la nuova moto. La sfida di competere con i migliori del campionato rappresenta un’opportunità per Martin di dimostrare il suo valore e di cercare di portare Aprilia a nuovi traguardi.