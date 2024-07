Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti è uno dei cantautori italiani più apprezzati con una carriera iniziata con la canzone “sono un ragazzo fortunato” che ora ha raggiunto vette importanti con concerti capaci sempre di fare sold out. In questo articolo vediamo quale auto guida nella vita di tutti i giorni.

Jovanotti, che auto guida?

Purtroppo non si sa al momento quale sia l’auto che Jovanotti utilizza abitualmente per spostarsi. Famoso per le sue vivaci lotte contro il cambiamento climatico negli ultimi anni si è fatto paparazzare sempre in bici per far luce su questa tematica, compiendo anche viaggi importanti in ogni angolo del mondo.

Di automobili quindi non ne vuole sentir parlare, poiché andrebbero contro quello che è il suo credo. In passato ha avuto sicuramente delle automobili ma non ha mai manifestato una passione verso questi mezzi.

Al contrario è un grande appassionato di motociclette ed infatti ha una BMW R Nine T completamente customizzata che ha anche utilizzato nel video de “l’estate addosso”.

Quella Peugeot 504 per il tour

Un’auto che lo ha visto al volante è stata la Peugeot 504 con cui ha fatto la promo del tour Jova Beach Party nel 2019 assieme alla Peugeot e-208.

Supponiamo quindi che abbia avuto un contratto di sponsorizzazione con la casa del leone per promuovere la piccola elettrica e per portare un modello vintage agli occhi dei suoi fans.

La 504 cabriolet è un modello dal fascino indiscutibile, ideata dalla matita di Pininfarina è una delle vetture più belle mai prodotte dal marchio transalpino.

Il colore dell’esemplare è azzurro e sicuramente è stato scelto per richiamare l’estate ed il mare dove Jovanotti ha effettuato quel tour.

Sarà interessante scoprire se utilizzerà ancora un’auto per promuovere i suoi tour futuri o se utilizzerà altri veicoli.