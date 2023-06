La casa di Akashi ha ora confermato ufficialmente che l'Eliminator sarà effettivamente commercializzata in Europa. Tuttavia, ci sono alcune modifiche rispetto al modello giapponese.

Alla fine di marzo, Kawasaki ha finalmente ampliato la sua gamma di custom offrendo una sorellina alla Vulcan 650 S e, allo stesso tempo, facendo rivivere una stirpe estinta con la presentazione dell’Eliminator 400 all’Osaka Motorcycle Show.

Kawasaki Eliminator 450: caratteristiche, design, motore

La casa di Akashi ha ora confermato ufficialmente che l’Eliminator sarà effettivamente commercializzata in Europa. Tuttavia, ci sono alcune modifiche rispetto al modello giapponese, in quanto si tratta di una Eliminator 450.

Il bicilindrico parallelo è stato portato a 451 cc, con prestazioni orientate ai bassi regimi. Questo bicilindrico in linea sarà alloggiato in un nuovissimo traliccio in acciaio, con ruote da 18″ e 16″ e una sella bassa. Di serie anche i doppi ammortizzatori posteriori, la classica forcella telescopica, la frizione antisaltellamento e la strumentazione digitale.

Kawasaki non ha ancora rivelato le specifiche complete della sua nuova moto. Sappiamo però che il modello sarà inserito nel model year 2024 e che sarà offerto nel Vecchio Continente in nero metallizzato e in livrea grigia e nera. È prevista anche una variante SE, dotata di testa e ghette della forcella.

I dettagli completi sull’Eliminator 450, compresi prezzo e data di lancio, saranno annunciati da Kawasaki in un secondo momento (e aggiornati in questo articolo non appena li riceveremo).

