Kawasaki ha svelato parte della sua gamma di moto per il 2024, tra cui la Ninja ZX-6R 636 2024. Dopo l’annuncio ufficiale dell’Eliminator 450, che verrà presentato più dettagliatamente a breve, la casa di Akashi ha colto l’occasione per rilanciare la Ninja ZX-6R 636.

Lanciata per la prima volta come ZX-6R nel 1995, poi realmente nel 2002 come 636 e rilanciata nel 2013, la sportiva giapponese aveva finito per scomparire dalla gamma, come tutte le sue sorelle nel segmento delle supersportive, dopo un’ultima evoluzione nel 2019. Venduta ancora in alcuni mercati da allora, la Ninja ZX-6R tornerà finalmente per il model year 2024.

Kawasaki Ninja ZX-6R 636 2024: caratteristiche, design, motori

La moto sportiva si presenta con un nuovo frontale con spoiler integrato e fari ibridi a LED con proiettore/riflettore. Anche il parabrezza e la carenatura sono stati ridisegnati.

Nell’abitacolo è presente un display TFT a colori da 4,3 pollici collegato che può essere utilizzato per monitorare le informazioni convenzionali e attivare il sistema di controllo della trazione KTRC a 3 livelli, le modalità di alimentazione o le modalità di guida.

Il quattro cilindri in linea da 636 cc è stato adeguato ai profili delle camme per soddisfare le norme Euro5. Alla fine, la Ninja perde solo 1 cavallo di potenza e 1,8 Nm. D’altra parte, il peso è aumentato di altri 2 kg, fino a 198 kg a pieno carico, a causa del convertitore catalitico.

Sono state apportate alcune modifiche alla ciclistica, con la sostituzione dei dischi freno rotondi con dischi a margherita, una forcella Showa SFF-BP, un cambio KQS e pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV.

La Kawasaki Ninja ZX-6R 636 2024 sarà presto disponibile presso i concessionari a un prezzo che non è ancora stato rivelato (il prezzo era di 13.000 euro nel 2014 e di 13.500 euro successivamente), ma che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15.000 euro. Sarà disponibile in due colori: verde/nero e nero/grigio.

