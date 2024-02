Stefanos Tsitsipas è uno dei tennisti più forti della sua generazione nonché uno dei più forti al mondo dato che occupa una tra le prime 8 posizioni del ranking ATP. In questo articolo scopriremo come si compone la sua collezione di automobili, quali sono quelle che guida quotidianamente.

Le auto di Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas è stato spesso fotografato a bordo di auto di lusso o supercar, alcune di amici ed altre di sua proprietà. Ha una discreta collezione d’auto il giovane tennista, al momento se ne contano 4 ma non è detto che la collezione non vada ad ampliarsi con il passare del tempo.

La prima di cui vale la pena parlare è una Tesla model 3 si tratta della più piccola della casa californiana un modello che permette di viaggiare in elettrico ovunque grazie alla discreta autonomia di cui dispone. Dimostra che Stefanos è attento alla moda ed alle tematiche ambientali.

La seconda auto è un’Aston Martin Vantage decisamente opposta a Tesla dato il suo motore V8 biturbo che le permette di sprigionare una potenza di 510 cavalli per un’accelerazione da 0 a 100 in soli 3, 6 secondi.

Per la terza si resta sempre nel mondo delle Supercar seppur si va nelle youngtimer dato che Tsitsipas possiede una Ferrari 430 di colore blu che utilizza per divertirsi nelle belle strade vicino casa. Il V8 aspirato di questa rossa è davvero una gioia per le orecchie.

E’ ambassador Peugeot

La quarta ed ultima macchina della collezione del tennista è una Peugeot 508 SW che Peugeot gli ha offerto dato che come Djokovic è ambassador della casa francese.

Si tratta dell’auto più civile della sua collezione ma che grazie alla sua spaziosità di carico ed a motori silenziosi e parchi nei consumi la rendono perfetta per l’utilizzo quotidiano.