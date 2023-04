La nuova auto di Osimhen: modello azzurro Napoli

L’attaccante del Napoli Osimhen sembra avere una grande passione per le auto di lusso e il suo ultimo modello sfoggiato ha una caratteristica particolare: il colore.

L’attaccante del Napoli, così come tanti calciatori, sembra avere una vera e propria passione per le auto di lusso. Vediamo insieme l’ultimo modello sfoggiato.

Nuova auto per Osimhen

Il bomber del Napoli, che attualmente guida la classifica dei cannonieri della Serie A, sta rendendo felici i tifosi azzurri con i suoi gol e le sue giocate. E' soprattutto grazie a lui che la squadra partenopea è sempre più vicina a vincere il tanto atteso scudetto.

Il suo rendimento stagionale nel massimo campionato italiano riflette in tutto e per tutto l’andamento della squadra guidata dal coach Luciano Spalletti. Solo cinque occasioni su diciannove totali si sono concluse senza gol per l’ex punta del Lille.

Il suo bottino parla di ben 20 gol in 19 partite di Serie A, a cui si aggiungono due reti in quattro partite in Champions League. Numeri straordinari, che hanno evidentemente portato il popolo di Napoli a celebrare una vera e propria Osimhen-mania. Infatti, sul web abbiamo potuto ammirare “la Torta Osimhen“, che raffigura i principali tratti somatici e di aspetto (compresa l’immancabile mascherina) del numero 9 del Napoli. Inoltre, c’è un cartonato che raffigura l’undici titolare tipo degli azzurri ai Quartieri Spagnoli e da qualche giorno è presente anche un bellissimo fotomontaggio che mostra il classico scenario del Golfo di Napoli con il Vesuvio “osimhenizzato”, arricchito con riccioli biondi e la solita mascherina.

Da poco tempo è emerso un video che mostra quale auto guidi Osimhen. Con una particolarità davvero interessante: il colore. Ci si aspetterebbe una macchina sportiva, come spesso i calciatori amano sfoggiare. Tuttavia, Osi-Gol ha scelto qualcosa di diverso. La sua auto è un SUV Mercedes Classe G di colore azzurro, dotato di un motore V8 da 4.0 litri con una potenza di 421 CV e una coppia massima di 610 Nm. La velocità massima che questa vettura può raggiungere è di 210 km/h e il prezzo medio è di 136.680 euro.

Non si tratta di un veicolo adatto per gli sprint, ma la caratteristica principale di questo SUV Mercedes è l’eleganza e la comodità. Alcuni tifosi hanno riconosciuto Osimhen a bordo di questo veicolo, il che fa sicuramente felici i sostenitori del Napoli. Per l’ennesima volta i tifosi hanno mostrato il loro apprezzamento per il calciatore, che parla sempre con entusiasmo del suo ruolo nella squadra e del rapporto con la città di Napoli e la sua gente.