La vera autonomia della Mégane elettrica: tutti i dettagli

La vera autonomia della Mégane elettrica potrebbe destare preoccupazione, ma vi sveleremo tutti i dettagli in merito. Sebbene la Losange abbia iniziato la “grande marcia verde” con la Zoé nel 2013, è la Renault Mégane E-Tech a svolgere il ruolo di portabandiera delle auto 100% elettriche.

Va detto che per questa seconda vettura a “zero emissioni”, Renault ha fatto centro. Se non fosse per le sue plastiche un po’ classiche e la sua media abitabilità posteriore, la vettura francese brilla soprattutto per le sue buone prestazioni, le sue performance stradali molto convincenti e un universo digitale tanto moderno quanto facile da comprendere.

Restava da vedere la sua reale autonomia. Sebbene Renault dichiari un’autonomia media di 470 km nel ciclo WLTP prima della ricarica, i primi test hanno suggerito che l’autonomia sarebbe stata inferiore nella realtà.

La vera autonomia della Mégane elettrica: un buon rapporto autonomia/prestazioni

Con la sua batteria da 60 kWh, la Renault Mégane E-Tech può percorrere poco più di 350 km in città.

Si tratta di un punteggio rispettabile, ma non è molto meglio dello Zoé R135 o dell’R110, entrambi dotati di una batteria da 52 kWh. Su questo percorso, la compatta Renault è ancora lontana dal duo Kia e-Niro e Kona Electric, che percorrono entrambi più di 450 km. D’altra parte, la Mégane si fa perdonare su strada, con un tasso di consumo abbastanza vicino a quello della città, il che la rende una risorsa per chi vive in grandi aree urbane e si muove tra il centro e la periferia.

In autostrada, la Renault soffre un po’ ma non fa peggio della concorrenza. Copre addirittura il 10% in più di una Zoe e almeno quanto una Tesla Model 3 “Standard”.

In termini di consumo di elettricità, la Renault Mégane E-Tech fa molto meglio della Zoé, i cui dati sono influenzati dall’energia del caricatore di bordo. Con una media calcolata di 19,5 kWh/100 km, si colloca ancora nella nostra top 10 delle auto elettriche più efficienti in termini di consumi tra una Tesla Model 3 standard e una Tesla Model 3 Grand Autonomy. Con un kWh a 0,174 €, la Renault Mégane E-Tech costa attualmente 3,40 €/100 km. Si tratta di un prezzo molto accettabile se si considerano le sue prestazioni: la vettura francese da 220 CV accelera da 0 a 100 km in 7,6 secondi e passa da 80 a 120 km/h in 4 secondi.