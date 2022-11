Vorreste acquistare una Renault Zoe ma non sapete quale versione scegliere? Sono passati più di 10 anni da quando Renault ha presentato la sua Zoe, che è la city car elettrica più venduta. Il costruttore francese è in fase di ristrutturazione su molti punti, in particolare sulla denominazione di questi modelli e, per il 2022 e gli anni a venire, sono ora presenti in catalogo 2 motori e 3 livelli di finitura.

Renault Zoe: quale versione scegliere?

Solo due motori

La Renault Zoe è una city car elettrica e quindi relativamente pesante, con un peso minimo di 1.500 kg. Quindi, per spostarla senza problemi, gli ingegneri l’hanno dotata di motori adeguati, scegliendo l’R110, che sviluppa 109 CV e 225 Nm, spingendola da 0 a 100 km/h in 11,4 secondi e consentendo una velocità massima di 135 km/h.

L’altro motore, il R135, sviluppa 136 CV e 245 Nm per un tempo da 0 a 100 km/h di 9,5 secondi e una velocità massima di 140 km/h. In entrambi i casi, la Zoe è dotata di una batteria da 52 kWh e di un caricabatterie a bordo da 22 kW AC, che le consentono un’autonomia di 395 km per la prima e di 386 km per la seconda, secondo il ciclo combinato WLTP.

Tre livelli di allestimento

L’entry level si chiama Equilibre e offre di serie il cruise control, l’AEBS (Advanced Emergency Braking System), il climatizzatore (manuale), il touch screen da 7 pollici (compatibile con Car Play e Android Auto) e la scheda vivavoce.

All’esterno, l’auto ha solo ruote in lamiera da 15 pollici con copriruota. È disponibile per 33.700 euro, escluso il bonus ambientale di 6.000 euro.

Il livello intermedio della gamma, Evolution, riceve in aggiunta al livello precedente il sistema di riconoscimento dei segnali stradali, i radar di parcheggio prima e dopo, il climatizzatore automatico o l’avviso di superamento della linea e l’assistenza per mantenere la corsia. All’interno, le modifiche sono minime, tranne che per il fatto che lo schermo multimediale riceve il GPS e che il sedile a panchina può essere diviso per 2/3.

Questo livello di allestimento ha un prezzo di 34.900 euro (escluso il bonus di 6.000 euro) ed è dotato di antenna shark e cerchi in lega da 16 pollici. Infine, il top di gamma Iconic è dotato di cerchi in lega da 17 pollici con inserti in Warm Titanium. Lo stesso colore si ritrova sui bordi dei fendinebbia e sulla griglia anteriore. All’interno, oltre ai rivestimenti in TEP e ai profili dorati sui sedili, spicca lo schermo di infotainment da 9,3 pollici con navigatore e telecamera posteriore. La Zoe è disponibile a 36.900 euro, escluso il bonus ambientale di 6.000 euro.

