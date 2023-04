Lamborghini Revuelto è il nome della sostituta della Aventador, che avrà trasformato radicalmente la prova dopo la Murcielago. La Murcielago è stata l’ultima vettura a beneficiare del motore V12 Bizzarrini, in costante evoluzione dagli anni ’60, prima che l’Aventador facesse un passo avanti con l’arrivo di un nuovo V12 L539, ancora dotato di iniezione indiretta, mentre si faceva strada la tecnologia degli iniettori direttamente nella camera di combustione.

Lamborghini Revuelto: caratteristiche e motori

Con la Revuelto, questo V12 denominato “L545”, sempre a iniezione indiretta (l’iniezione diretta è meno indispensabile su questi grandi motori atmosferici), si evolve fortemente per offrire caratteristiche ancora più impressionanti: sempre atmosferico, i suoi 6.500 cc gli permettono di sviluppare 825 CV a 9.250 giri/min, e un grosso lavoro sulla distribuzione gli consente addirittura di salire a 9.500 giri/min!

E questo V12 non lavora da solo: un motore elettrico nel cambio e due sull’asse anteriore (uno per ruota) portano la potenza totale a 1015 CV. La Revuelto può essere alimentata anche con la piccola batteria ricaricabile da 3,8 kWh! Infine, la Revuelto dispone di un cambio a doppia frizione, posizionato trasversalmente dietro il V12, che non avrà difficoltà a far scomparire il cambio robotizzato della Aventador

