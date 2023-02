Le auto di Blake Lively sono diverse e straordinarie. Le sue principali fonti di guadagno sono i film, le serie televisive, il lavoro di modella e le sponsorizzazioni di marchi. Secondo quanto riferito, ha guadagnato 60.000 dollari per ogni episodio di Gossip Girl.

I guadagni dei film non sono solitamente di dominio pubblico, ma l’attrice ha guadagnato 800.000 dollari per il film A Simple Favor, che è stato anche un successo commerciale. Ha anche fatto parte di marchi come Loreal e Gucci.

Le splendide auto di Blake Lively: ecco cosa guida

Cadillac Escalade

Un SUV a cui nessun attore può resistere è la Cadillac Escalade, che si colloca nel segmento dei SUV di lusso.

La Cadillac Escalade è un SUV full-size grande e audace, dotato di una carrozzeria massiccia e di stile pesante, ma allo stesso tempo di caratteristiche di comfort e convenienza che sicuramente piaceranno agli acquirenti amanti del lusso. Il SUV ha un V8 da 6,2 litri che eroga 420 CV. L’attrice ha acquistato quest’auto nel 2017 e all’epoca le è costata circa 50.000 dollari, una cifra notevole considerando l’epoca.

Mini Cabrio

Blake Lively è diventata famosa dopo i suoi film di successo e si è trasformata in una bellezza hollywoodiana e cosa c’è di più appropriato che andare in giro per Hollywood con una Mini Cooper decappottabile. Spesso viene ripresa dai media mentre gira per la città in una giornata di sole e sembra che sia felice con la sua piccola auto. Probabilmente l’auto si adatta meglio ai parcheggi stretti, ma sappiate che Blake insieme a Ryan possiede una casa che si estende su 11,8 acri, quindi non deve preoccuparsi del parcheggio a casa sua.

Lexus SC 430

Una cosa di cui siamo certi è che Blake ama le cabrio, ma la Lexus SC430 è un’auto molto più seria di una piccola Mini Cooper. Sotto il cofano di quest’auto si trova il V8 da 4,3 litri che sviluppa 288 CV, che non possiamo dire sia molto più grande della Mini. Dopo aver visto la foto, non pensate che quei tacchi possano essere un po’ un ostacolo, ma la Lexus di Lively è dotata di cambio automatico. La Cabrio le è costata circa 68.000 dollari e ne vale la pena.

Chevrolet Suburban

Un altro SUV full-size nel suo garage è il Chevy Suburban, costruito in America. Il SUV ha un aspetto audace e muscoloso, con lusso e comfort all’interno dell’abitacolo. Il prezzo della Chevy è di 49.000 dollari per il V8 da 5,3 litri che genera 355 CV. Il Suburban ha le capacità e la praticità che le famiglie numerose desiderano.

Tesla Model S

Al giorno d’oggi i reali di Hollywood scelgono Tesla per mostrare sia la loro ricchezza che la loro responsabilità ambientale. Come mai la famosa coppia ne sta alla larga, tanto che ha acquistato questa Tesla Model S nera. La lussuosa berlina elettrica costa circa 90.000 dollari negli Stati Uniti. La Tesla Model S è caratterizzata da un design moderno, da una tecnologia innovativa e da prestazioni elevate che la rendono una delle auto preferite per l’energia verde.

