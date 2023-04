Avete mai visto l'auto di Diletta Leotta? Si tratta di un gioiellino perfetto per l'uso quotidiano.

Le auto di Diletta Leotta garantiscono prestazioni, lusso e divertimento anche nell’uso quotidiano.

Si tratta di una delle giornaliste più amate in assoluto, in particolare su Dazn.

Ha debuttato su Sky e si è fatta conoscere nel corso degli anni sia per la sua straordinaria bellezza che per il suo talento in ambito giornalistico.

Ma quali sono le sue auto? Ebbene, nel suo garage sono presenti due gioiellini molto particolari.

Le auto di Diletta Leotta: ecco cosa guida

Kia Sportage

La prima auto per eccellenza è una Kia Sportage da ben 25.000 euro. Si tratta di un SUV perfetto per l’uso quotidiano e in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Oltretutto, questo modello è anche rispettoso dell’ambiente, con una buona riduzione delle emissioni di Co2.

La Sportage entra in una nuova generazione per il model year 2023 e offre nuovi propulsori ibridi e plug-in-hybrid. Quest’ultima novità permette alla Kia di competere con alternative plug-in come la Hyundai Tucson plug-in hybrid e la Toyota RAV4 Prime.

Il propulsore di serie della Sportage è un quattro cilindri da 2,5 litri da 187 CV abbinato a un cambio automatico a otto rapporti. La variante ibrida combina un quattro cilindri turbo da 1,6 litri con un singolo motore elettrico che genera una potenza combinata di 226 cavalli.

Entrambi i propulsori possono essere abbinati alla trazione anteriore o integrale.

Fiat 500

Nel suo garage è presente anche una Fiat 500 completamente personalizzata. Presenta infatti specchi rossi e carrozzeria dai colori particolarmente sgargianti, tra cui verde, bianco e azzurro.

Insomma, un’auto eccentrica che rispecchia la sua personalità vivace! Nel suo garage sono quindi presenti due modelli ottimi per l’uso quotidiano, senza sacrificarne il divertimento.

