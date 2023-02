Curiosi di sapere quali siano le auto di Michelle Hunziker? Ebbene, nel suo garage è presente un modello da sogno, dalle caratteristiche piuttosto particolari e insolite nel loro genere. Ecco alcune curiosità in merito.

Le auto di Michelle Hunziker: un modello da sogno

Si tratta di un regalo dolce amaro, dato che è stato fatto dal suo ex marito Tomaso Trussardi. Il dono in questione è un tripudio di lusso e prestazioni, per non considerare il prezzo da capogiro, ovvero 220 mila euro.

Di cosa stiamo parlando? Ebbene, di una Porsche 911 Turbo S rigorosamente fucsia! Michelle aveva amato follemente questo regalo (comprensibile) ed è stata immortalata in molti scatti.

L’auto è dotata di un 6 cilindri biturbo in grado di sviluppare 650 cavalli. Si tratta di una bestia performante amata dai più appassionati e non solo.

Lo scatto da 0 a 100 avviene in soli 2,7 secondi, con una velocità massima di 330 km/h. Come non amare una creatura simile?

La vita di Michelle Hunziker

Michelle è una nota showgirl e conduttrice televisiva, molto popolare in Italia e in Europa.

Nata in Svizzera, ha iniziato la sua carriera come modella e poi si è affermata come conduttrice televisiva e showgirl.

Ha condotto alcuni dei programmi televisivi più famosi in Italia, come Striscia la notizia, Buona domenica e I migliori anni. Ultimamente è stata anche protagonista di uno show tutto suo e ha avuto un ottimo successo.

Inoltre, ha partecipato come attrice a numerose fiction televisive. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, diventando una delle figure più amate e apprezzate del mondo dello spettacolo italiano.

