In questa classifica esploreremo alcune delle auto elettriche più economiche in tutto il mondo, più alcune caratteristiche principali.

Quali sono le auto elettriche più economiche: la classifica

Chevrolet Bolt EV

Dopo un notevole taglio dei prezzi alla fine del 2022, GM ha recentemente aumentato leggermente i prezzi delle Chevrolet Bolt EV e Bolt EUV del 2023. Nonostante il recente aumento dei prezzi, la coppia si colloca ancora ai primi due posti tra i veicoli completamente elettrici più convenienti che si possano acquistare, con un prezzo di partenza di 27.495 dollari per la Bolt EV. Purtroppo, non è disponibile in Italia.

La casa madre GM offre inoltre agli acquirenti un contributo per l’installazione di un caricabatterie domestico da 240 volt in caso di acquisto o leasing di una nuova Bolt EV o Bolt EUV del 2022 o 2023 presso un concessionario Chevrolet abilitato.

A parte l’aggiornamento dei prezzi, i modelli 2023 sono in gran parte invariati rispetto a quelli 2022, che sono stati rinnovati nell’estetica. Il cambiamento stilistico più importante per la Bolt EV 2022 è un frontale più eretto, con luci diurne “high-eye” e indicatori di direzione con fari più bassi.

Nissan Leaf

La Nissan Leaf 2023 è una piccola utilitaria a quattro porte ed è stata uno dei primi veicoli completamente elettrici disponibili a livello nazionale. Nel corso degli anni è stata migliorata con un’autonomia maggiore e con l’aggiunta di tecnologie di sicurezza; ha anche un fratello di maggiore autonomia, la Leaf Plus, con una batteria più grande.

Per il 2023, la Leaf subisce alcune piccole modifiche estetiche e la sua gamma si semplifica con la Leaf S di gamma standard e la Leaf SV Plus di gamma più lunga. Prezzo, 33.321 euro.

Hyundai Kona elettrica

Questo SUV subcompatto a quattro porte è per lo più simile, nello stile e nella disposizione degli interni, alla Hyundai Kona a benzina: È comoda davanti, ma stretta nei sedili posteriori e nel vano di carico. La Kona Electric ha un motore elettrico da 201 CV che aziona le ruote anteriori, una batteria da 64 kWh e una capacità di ricarica rapida in corrente continua che può passare dal 10% all’80% di carica in soli 47 minuti.

Mini Cooper SE Hardtop

Un tempo l’EV più economico d’America, la Mini Cooper SE Hardtop – una due porte e quattro posti – è stata scalzata da numerosi concorrenti. La Mini ha un’autonomia relativamente limitata, ma ha molti chilometri per l’uso quotidiano da pendolare.

Grazie al suo aspetto sportivo e alle sue doti di guida, al motore elettrico da 181 CV (che consente di andare da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi) e alle dimensioni ridotte, la Cooper SE Hardtop potrebbe interessare gli acquirenti in cerca di una divertente utilitaria urbana o di una seconda auto.

Mazda MX-30

Si tratta di un’utilitaria simile a un SUV, con un design del tetto simile a quello di un coupé, con mezze porte incernierate sul retro e interni minimalisti. All’interno, i materiali ecologici includono sughero nella console centrale, rivestimenti privi di animali e fibre di bottiglie di plastica riciclate per i rivestimenti delle portiere.

LEGGI ANCHE: