Le iconiche auto di F1 sono dotate di un motore ibrido? E in tal caso, come funziona? Ecco tutti i dettagli in merito...

Le auto di Formula Uno sono ibride? Com’è strutturato il motore e come si comporta durante la guida?

Ebbene, proprio come per la frizione, anche il motore è particolare e deve rispettare dei requisiti specifici. Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito…

Le auto di Formula Uno sono ibride?

Parlare di auto ibride non è esattamente preciso: bisogna infatti parlare di Power Unit, il propulsore per eccellenza delle auto di Formula Uno. Quest’ultime sono caratterizzate da un motore a combustione V6 1600cc e l’ERS, parte elettrica conosciuta come Energy Recovery System.

L’ERS è a sua volta composto da:

ESS : accumulatore di energia composto da celle agli ioni di litio

: accumulatore di energia composto da celle agli ioni di litio MGU-H : macchina che converte l’energia termica dei gas di scarico in energia elettrica. Ciò contribuisce ad avere zero turbo-lag.

: macchina che converte l’energia termica dei gas di scarico in energia elettrica. MGU-K: macchina elettrica che converte l’energia cinetica delle frenate in elettricità. Inoltre, può agire anche da motore.

Questi sistemi sono controllati dalla MGU Control Unit, che quindi consente lo scambio di energia tra motori elettrici e il pacco batterie.

Auto di Formula Uno ibride: quali sono i requisiti fondamentali

Le Power Unit devono rispettare dei requisiti specifici. Secondo il regolamento di quest’anno, la batteria deve erogare al massimo 4MJ per ogni giro all’MGU-K. Quest’ultimo può immagazzinare solo 2 MJ nell’ESS, di conseguenza le auto non possono spingere al massimo altrimenti il sistema sarebbe sbilanciato.

Al tempo stesso, l’energia che passa nell’MGU-H non è soggetta a limitazioni, di conseguenza viene sfruttata al massimo per trarre maggiore beneficio.

Ma come funzionano le Power Unit? Durante la frenata è l’MGU-K ad accumulare energia nell’ESS. Durante l’accelerazione, invece, è l’MGU-H a usare parte dell’energia immagazzinata, in modo da aumentare la velocità di rotazione della turbina e diminuire il turbo-lag.

In alcuni casi, i piloti ricorrono anche al Lift and Coast: alla fine del rettilineo si toglie il piede dall’acceleratore per far recuperare energia al sistema ibrido. Insomma, le auto di Formula Uno sono ibride ma in modo decisamente più particolare e specifico!

