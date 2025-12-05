Le supercar Bentley: un tributo ai grandi maestri dell’arte olandese

La Dutch Masters Collection di Bentley fonde arte e lusso attraverso tre supercar esclusive, ciascuna ispirata a un capolavoro olandese. Scopri un'esperienza automobilistica senza pari, dove il design raffinato si incontra con l'eccellenza ingegneristica, celebrando la bellezza e l'innovazione dell'arte olandese.

Una fusione straordinaria di arte e automobile si manifesta nella Dutch Masters Collection, presentata da Bentley Mulliner al Rijksmuseum di Amsterdam. Questa collezione esclusiva di supercar trae ispirazione dai capolavori di tre giganti dell’arte olandese: Rembrandt, Vermeer e Van Gogh. Ogni vettura è un tributo non solo ai maestri del pennello, ma anche all’innovazione ingegneristica di Bentley.

Questi modelli unici non sono semplici automobili; sono opere d’arte su quattro ruote, complete di chiavi e scatole personalizzate che riflettono i motivi dei rispettivi artisti. Le specifiche tipiche di Bentley, come il sistema audio Naim e i sedili wellness, sono integrate per offrire un’esperienza di lusso senza pari.

La Continental GT Convertible Rembrandt

La prima delle tre creazioni è la Continental GT Convertible Rembrandt, che si ispira al celebre dipinto La Ronda di Notte del 1642. Questa vettura si distingue per la sua carrozzeria di un elegante Midnight Emerald e interni che combinano toni di Magnolia e Cumbrian Green. I colori richiamano i protagonisti del dipinto e sono arricchiti da dettagli in Hotspur red e finiture dorate.

Dettagli artistici e funzionalità

Ogni dettaglio della Rembrandt è pensato per riflettere l’arte. La lampada di benvenuto proietta la piuma del tenente, simbolo del dipinto, mentre i pannelli porta e i battitacco riproducono lo stesso motivo, rendendo ogni aspetto della vettura una citazione artistica. La cura dei dettagli è ciò che rende questa automobile un vero capolavoro.

La Continental GT Vermeer

Proseguendo nella scoperta, troviamo la Continental GT Vermeer, un’interpretazione della luce e dei colori chiari caratteristici delle opere di Johannes Vermeer. La carrozzeria di un raffinato Sapphire Satin si sposa perfettamente con interni in Beluga e Ocean Blue, arricchiti da accenti di Citric Yellow e Klein Blue. Questi colori richiamano la brillantezza delle scene d’interni tipiche di Vermeer.

Illuminazione e atmosfera

Ogni elemento della Vermeer è progettato per esaltare la luminosità. La lampada di benvenuto e i pannelli porta evocano le nuvole di La piccola strada del 1658, mentre il tetto panoramico permette alla luce di penetrare all’interno, creando un’atmosfera che ricorda i dipinti del maestro. Non è solo un’auto, ma un’esperienza visiva e sensoriale.

La Bentley dedicata a Van Gogh

Ultima, ma non meno importante, è la Bentley dedicata a Vincent Van Gogh. Questa vettura si distingue per i suoi pannelli porta che riproducono le iconiche spirali del cielo, un richiamo diretto al suo celebre Notte stellata. La scelta cromatica si articola su tonalità di Dark Sapphire, Imperial Blue, Linen e Khamun Yellow, che evocano l’atmosfera del cielo notturno e delle stelle che caratterizzano le opere di Van Gogh.

Riflessi di genio

Ogni dettaglio, dalle finiture in Piano Linen ai ricami e ai pinstripe esterni, contribuisce a rendere questa Bentley un’autentica trasposizione dell’arte. La lampada di benvenuto e i pannelli porta riproducono le spirali celesti e la luna, trasformando l’auto in una tela su ruote, capace di trasmettere il genio di Van Gogh in ogni suo aspetto.

La Dutch Masters Collection non è solo un tributo ai grandi artisti olandesi, ma rappresenta anche il culmine dell’ingegneria automobilistica e del design di lusso. Ogni modello è una sinfonia di arte e innovazione, capace di catturare l’immaginazione e il cuore degli appassionati di auto e arte in tutto il mondo.