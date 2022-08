Lexus: un nuovo modello contro A3, Serie 1 e Classe A

A quanto pare, Lexus sta lavorando a un nuovo modello che vorrebbe sfidare le A3, Serie 1 e Classe A. E se Lexus desse una discendenza alla CT, la berlina compatta ibrida premium giapponese la cui commercializzazione è terminata nel 2020 e la cui produzione terminerà a ottobre di quest’anno in Giappone? Questa è la tesi sostenuta dalla rivista giapponese bestcarweb.

Secondo le informazioni a disposizione dei giornalisti, il costruttore giapponese sta pensando di reinvestire nel segmento e di incrociare ancora una volta le spade con l’infernale trio tedesco formato da Audi A3, BMW Serie 1 e Mercedes Classe A. E, in effetti, se si guarda alle ultime comunicazioni di Lexus, la cosa ha senso. Vi spieghiamo perché!

Lexus: un nuovo modello piccolo all’orizzonte

Secondo bestcarweb, il prossimo modello sarà lanciato nel 2024-2025 e sarà per metà berlina e per metà SUV.

Per quanto riguarda la data di lancio, non siamo in grado di confermare o smentire questa informazione. Tuttavia, sappiamo qualcosa di più sul design di questo modello, che quasi sicuramente entrerà a far parte della gamma Lexus nel prossimo futuro. Perché? L’anno scorso Akio Toyoda, CEO di Toyota, ha comunicato il futuro dei suoi due marchi che saranno, come si può immaginare, altamente elettrificati.

Oltre a una gamma completa di veicoli a zero emissioni, il che ha senso visto l’impegno del costruttore a vendere solo veicoli a zero emissioni entro il 2030, non si prevede che Lexus abbandoni i modelli ibridi. Lo dimostra un’immagine condivisa alla fine dello scorso anno, in cui sono evidenziati in primo piano i nuovi modelli a batteria, tra cui la nuova RZ, il primo modello 100% elettrico di Lexus, e la coupé sportiva destinata a essere l’erede spirituale della LFA.

Sullo sfondo, nell’ombra, una serie di veicoli, la maggior parte dei quali ha caratteristiche familiari.

La famiglia dei SUV è in piena attività. UX, NX, RX e, sconosciuta qui ma popolare negli Stati Uniti o in Medio Oriente, la nuova LX, sono tutte presenti. Solo i veicoli ibridi e a combustione, relegati al secondo posto per la loro minore importanza (tranne che per i volumi!) nel contesto attuale. Accanto all’ultimo modello citato c’è una berlina dalle nuove linee. Ma anche, e soprattutto, accanto all’UX, in alto a sinistra, c’è un altro nuovo modello, più compatto del SUV. Questa è la prova che il produttore punta a una vettura più piccola della UX.