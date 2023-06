Il pick-up elettrico Lordstown Endurance spera di rivaleggiare con i grandi nomi del mercato. Questo pick-up elettrico vorrebbe giocare nella stessa lega del Ford F-150 Lightning o del Tesla Cybertruck.

Lordstown voleva addirittura essere il primo produttore sul mercato a presentare un pick-up elettrico. Ma i tempi sono difficili per le start-up di auto elettriche e questo obiettivo non è stato raggiunto.

Lordstown Endurance: caratteristiche, design, autonomia

L’Endurance sta entrando nel vivo e il pick-up elettrico ha finalmente superato l’omologazione. In particolare, abbiamo potuto scoprire l’autonomia del modello secondo il ciclo di certificazione americano EPA. Abbiamo appreso che la batteria da 109 kWh garantisce un’autonomia di soli 280 chilometri.

Una cifra molto bassa per una batteria così grande, che inizialmente avrebbe dovuto consentirle di coprire molto di più. Il produttore aveva annunciato 250 miglia, o 400 chilometri, per il suo primo veicolo a “emissioni zero”.

In autostrada, l’autonomia scende addirittura a 271 chilometri, sempre secondo lo stesso ciclo di omologazione. Il consumo di carburante è molto elevato, con una media di 43,6 kWh/100 km. Va ricordato che il ciclo EPA è più severo del nostro riferimento WLTP in Europa.

Una delusione più generale

L’autonomia e l’efficienza non sono gli unici aspetti deludenti di questa omologazione. In particolare, apprendiamo che il pick-up impiega 45 minuti per passare dal 20% all’80% di autonomia. È il tempo che impiega il Ford F-150 per passare dal 10 all’80% di autonomia, per esempio. La potenza di ricarica di picco del Lordstown Endurance è di 150 kW.

Infine, anche le prestazioni non sono all’altezza delle promesse iniziali del giovane costruttore. Ha annunciato che avrebbe impiegato 5,5 secondi per accelerare da 0 a 96 km/h, per poi scoprire che in realtà ne impiega 6,3 secondi.

È improbabile che questo aiuti la situazione di Lordstown o la popolarità dell’Endurance, che fatica a crearsi una base di clienti. Il richiamo della start-up, avvenuto a febbraio, aveva già messo a repentaglio le sorti dell’azienda.

Dopo la cinquantina di esemplari consegnati alla fine del 2022, sembra che la situazione non si sia più risollevata. Non si conosce ancora il prezzo del modello, ma dovrà vedersela con il più competitivo Ford F-150 Lightning o con altri modelli di riferimento come il Chevrolet Silverado EV o il Tesla Cybertruck.

