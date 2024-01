Lotus Eletre, il prezzo per il mercato italiano, l'autonomia e gli interni del primo suv della casa di Hethel.

Lotus da sempre marchio sinonimo di leggerezza e prestazioni di alto livello ha scelto di virare verso il futuro realizzando Eletre, il primo suv del marchio britannico che rappresenta anche il debutto nell’universo degli hyper-suv dotati di propulsione elettrica. In questo articolo un’analisi di questo modello.

Lotus Eletre: autonomia e interni

Gli interni di Eletre sono un’anteprima assoluta nell’universo Lotus, non più spazio ad abitacoli angusti e scomodi dove fanno bella mostra sedili a guscio, qui la parola d’ordine è comfort.

I tessuti degli interni sono realizzati con un materiale chiamato “re-fibre” che deriva dal mondo della moda che combina morbidezza e lucentezza rendendo l’abitacolo un ambiente davvero piacevole.

Oltre a questo tipo di tessuto si possono scegliere l’ultrafabric e il carbonio per mantenere intatto il legame con le auto più sportive e la storia del marchio.

Sul fronte della tecnologia su Eletre solo il massimo, head-up display da 29 pollici e quadro strumenti da 12 pollici ed il touchscreen centrale da 15,1 pollici che ha i tasti che favoriscono l’integrazione con Apple Car Play ed Android Auto 2 wireless.

L’autonomia di questo hyper-suv è davvero elevata considerando le prestazioni che è in grado di sfoderare. Infatti può essere utilizzato per 600 km, un valore di tutto rispetto per questo tipo di veicolo.

Il prezzo

Lotus non è mai stato un marchio dal costo accessibile, prima perché produceva vetture sportive di alta gamma realizzate praticamente a mano ed ora perché il segmento del nuovo suv ha un target elevato.

Eletre in Italia è disponibile in tre allestimenti : Eletre, Eletre S ed Eletre R.

Eletre è disponibile nel nostro paese ad un prezzo di 98.490 euro Eletre S si posiziona in mezzo tra la versione base e la R con un prezzo di 124.090 euro per chiudere il listino con la più sportiva R che costa 154.890 euro.