Lotus vuole fare della sua futura Type 133 una rivale della Porsche Taycan. Oltre al SUV elettrico Eletre, che è già una realtà in Europa, Lotus sta preparando la prossima fase della sua rivoluzione. Il costruttore dal nome leggendario sta preparando altre tre auto elettriche tra il 2023 e il 2025. Tra queste, una vettura sportiva a emissioni zero e il promettente SUV elettrico Type 134.

Ma già quest’anno l’azienda introdurrà una berlina elettrica, attualmente conosciuta come Type 133. Il direttore commerciale di Lotus, Mike Johnstone, ha rivelato qualche segreto sul modello. Interrogato sul desiderio di rivaleggiare con la Porsche Taycan, non ha negato questo obiettivo.

Lotus punta a fare della sua Type 133 elettrica una rivale della Porsche Taycan

“In termini di prestazioni, saremo in una buona posizione”, ha detto Johnstone ad Autocar. “Sarà così, sia in termini di maneggevolezza che di velocità da 0 a 100 km/h. In termini di ricarica, la piattaforma sarà la stessa della Eletre”.

“Questo le permetterà di passare dal 10% all’80% in meno di 20 minuti. Abbiamo preso alcuni elementi chiave dall’Eletre, che ci daranno un buon punto di differenziazione”.

Motori e dettagli

Questa berlina elettrica Lotus svilupperà più di 900 CV ed è quindi destinata a diventare un punto di riferimento. Tuttavia, Lotus non sta ancora pianificando una versione station wagon, come ha fatto Porsche con la Taycan Sport Turismo.

Johnstone spiega che preferisce rilasciare prima la versione di base della Type 133. Ha anche confermato che il nome ufficiale della vettura inizierà con una “E”, come per le altre vetture Lotus. Ma prima di prendere in considerazione una versione station wagon, dovremo aspettare di vedere il successo della berlina.

“I gusti dei consumatori stanno cambiando e stanno emergendo nuovi segmenti di mercato. Le nuove tecnologie stanno entrando in gioco, il che significa che potremmo fare le cose in modo diverso. Siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità per assicurarci di massimizzare il ritorno di ogni investimento che facciamo”.

In realtà, Lotus non sta prendendo in considerazione altri modelli oltre a quelli già inclusi nel suo piano di elettrificazione. Il marchio ha già lanciato l’hypercar Evija, la coupé a benzina Emira e il SUV elettrico Eletre. Per il momento, prevede di aggiungere soltanto la Tipo 133, la Tipo 134 e la Tipo 135.

“Per il momento, il piano di produzione è composto dalle tre vetture attuali e dalle tre future. Dobbiamo essere dinamici con questo piano. Siamo costantemente alla ricerca di massimizzare il potenziale di mercato”.

