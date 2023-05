Lotus ha grandi ambizioni per uno dei suoi futuri SUV elettrici, la Type 134. Questo modello entry-level competerà con la Porsche Macan elettrica a partire dal 2025.

Lotus ha grandi ambizioni per uno dei suoi futuri SUV elettrici, la Type 134. Il marchio è passato all’elettrificazione con due modelli: l’hypercar Evija e il SUV Eletre. Mentre la prima è principalmente una vetrina su ruote da 2000 cavalli, la seconda ha lanciato la gamma elettrica del marchio.

Alla gamma elettrica si aggiungeranno altri tre modelli nei prossimi anni. Per il momento li conosciamo con il loro nome in codice e la berlina elettrica che arriverà quest’anno si chiama Tipo 133.

Nel 2025 arriverà un’auto sportiva che Lotus svilupperà insieme ad Alpine, denominata Type 135. Nel frattempo, Lotus introdurrà sul mercato un SUV elettrico, che al momento si chiama Tipo 134.

Lotus Type 134: caratteristiche, design, informazioni

Sarà meno imponente della Eletre, con una lunghezza inferiore ai 5 metri. Sarà un SUV coupé elettrico, quindi avrà le caratteristiche necessarie per competere con la Porsche Macan elettrica.

Mike Johnstone, direttore commerciale di Lotus, ha fissato obiettivi ambiziosi per il piccolo SUV a emissioni zero. Lotus spera di vendere 75.000 unità all’anno entro il 2028. Johnstone spera che il SUV rappresenti il 50% delle vendite del marchio, con un obiettivo di 150.000 unità all’anno tra cinque anni.

Per raggiungere questo obiettivo e mantenere la base di clienti Lotus, l’azienda vuole rispettare il suo patrimonio. Per questo motivo è stata progettata la Type 134, che potrebbe essere dotata di una batteria più leggera. Tuttavia, condividerà la tecnologia, in particolare nel motore, con la Eletre e la Type 133. La piattaforma dovrebbe essere una variante della Eletre.

La piattaforma dovrebbe essere una variante dell’EPA, che è la base della Eletre. L’idea di questo modello è quella di “sembrare, sentirsi e guidare come una Lotus”. Ci siamo impegnati molto per garantire che le future auto che porteremo sul mercato si comportino come ci si aspetta che si comporti una Lotus”, ha dichiarato Johnstone.

“Prendiamo ad esempio la Eletre: il team attributi è stato coinvolto nel suo sviluppo, persone che capiscono come una Lotus dovrebbe comportarsi e guidare”.

