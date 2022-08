Lucid: il piccolo Air esce dalla catena di montaggio

Nella presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre, Lucid indica che alla fine produrrà solo 6.000-7.000 esemplari della sua grande berlina elettrica, denominata Air. Il produttore ha quindi rivisto nuovamente al ribasso le previsioni per il 2022.

Lucid Air esce finalmente dalla catena di montaggio

Inizialmente sperava di produrre 20.000 veicoli quest’anno, ma già alla fine del primo trimestre aveva indicato che l’obiettivo sarebbe stato ridotto a 14.000 auto. Questa volta l’obiettivo è stato dimezzato. Va detto che Lucid ha consegnato 679 vetture tra aprile e giugno. Arrivare a 6.000 entro Natale sembra un’impresa impossibile, visto che Lucid ha prodotto meno di 1.500 auto nella prima metà del 2022.

L’Air è un flop? No, il produttore sottolinea di aver preso 37.000 prenotazioni per questo modello, che secondo lui rappresenta un fatturato potenziale di 3,5 miliardi di dollari. Si tratta di un valore raramente comunicato dai produttori, ma con questo tipo di start-up gli investitori devono essere rassicurati! Tuttavia, il direttore finanziario ci assicura che il flusso di cassa rimane sufficiente a garantire il funzionamento dell’azienda fino al 2023.

Il marchio ha problemi di approvvigionamento. L’azienda sta lavorando per migliorare la propria organizzazione logistica, con un centro interno alla sede in Arizona, che dovrebbe consentire di ridurre ritardi e costi.

La carica da 350 kW: tutti i dettagli

Con la sua tecnologia a 900V, il Lucid Air è in grado di trarre 173kW di potenza da questo punto di ricarica meno potente sulla carta. Questa potenza si mantiene fino al 47% della carica, dove raggiunge la curva misurata su un impianto più potente. Alla fine, il Lucid Air si riempie in 82 minuti con il terminale da 350 kW e in 88 minuti con quello da 150 kW.

Non è una grande differenza, specialmente dopo un’ora e mezza di inattività. Tuttavia, i tester sottolineano che più breve è la fermata, maggiore è la differenza. Naturalmente, una potenza di 150 kW non può mai superare un valore di 350 kW.

Nonostante ciò, questo è ciò che la maggior parte dei conducenti di Lucid Air dovrebbe fare, poiché l’enorme gamma non richiede necessariamente di rimanere alla stazione di ricarica per una carica completa (che non è consigliabile in ogni caso).