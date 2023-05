Presentato al Salone dell’Automobile di Shanghai il 25 marzo, il Lynk&Co 08, l’ultimo SUV ibrido plug-in del marchio lungo 4,82 metri, era rimasto particolarmente discreto sui suoi dati tecnici. Ma il velo è stato tolto sabato scorso e alcuni dati sono particolarmente sorprendenti.

Lynk&Co 08: Il SUV ibrido plug-in rivela un’incredibile autonomia elettrica

Basato sulla piattaforma CMA che condivide con l’ultima Volvo XC60 e la Polestar 2, il SUV ibrido plug-in è alimentato da un motore 1.5 turbo a quattro cilindri, da due motori elettrici e da un cambio automatico DHT Pro a tre velocità, che inviano 536 CV e 900 Nm alle quattro ruote, consentendogli di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi.

Per quanto lusinghieri, questi dati non sono nulla in confronto a quelli della sua batteria: la Lynk&Co 08 ha un pacco NMC da 39,6 kWh, una capacità vicina a quella della versione più grande della Fiat 500e 100% elettrica! Questo le permette di annunciare un’autonomia elettrica record di 245 km secondo lo standard CLTC, più generoso del WLTP. Utilizzando un pieno di benzina, l’autonomia combinata è di 1.400 km.

Lynk&Co è entrata nel mercato europeo alla fine del 2021 con lo 01, il suo più piccolo SUV ibrido plug-in. La 08 rafforzerà la presenza del marchio nel Vecchio Continente? Dovremo aspettare e vedere, visto che l’azienda sta rilasciando informazioni a goccia a goccia: la gamma di prezzi e la data di lancio non sono ancora state annunciate.

