Come parte del gruppo cinese Geely, Lynk&Co ha entrambi i piedi sul gas. Conosciuto nel nostro Paese solo con la Lynk&Co 01, il marchio dispone tuttavia di una gamma completa. Ora viene ampliata con il Lynk&Co 08, un grande SUV ibrido plug-in dal look originale.

Lynk&Co 08: caratteristiche e piattaforma

È ovvio che questo Lynk&Co 08 non ha nulla in comune con il concept The Next Day presentato l’anno scorso. Tuttavia, gli stilisti del marchio si sono ispirati molto a quello studio di stile per lavorare su tutti i dettagli di questo SUV da strada. La si ama o la si odia, ma è un vero e proprio richiamo visivo con i suoi fari minacciosi e le grandi ruote.

Sotto questo abito elaborato si nasconde, come ci si aspettava, la piattaforma CMA 2.0. Una base tecnica Geely, condivisa anche con la prossima Volvo XC60. Le dimensioni non sono state comunicate, ma dovrebbe essere lunga circa 4,70 m, come la cugina svedese.

La Lynk&Co sarà offerta con due diverse configurazioni meccaniche. Non sorprende che sarà alimentata dal tandem ibrido plug-in EM-P, composto da un motore a benzina a 3 cilindri da 1,5 litri e da una grande batteria per alimentare il motore elettrico.

Ma Lynk&Co offrirà anche una più inaspettata versione ibrida singola, chiamata EM-F. Le specifiche tecniche sono ancora tenute segrete dal costruttore, ma non dovrebbero tardare a venire alla luce.

