Mahindra Racing Annuncia la Sua Partecipazione alla Nuova Era Gen4 della Formula E

Mahindra Racing si sta preparando per un futuro entusiasmante nell'era Gen4 della Formula E, focalizzandosi su innovazione all'avanguardia e sostenibilità ambientale.

Mahindra Racing ha ufficializzato la sua partecipazione come costruttore nell’era Gen4 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E, che prenderà avvio con la stagione 2026/27. Questo annuncio è stato fatto durante una presentazione dedicata alla nuova vettura Mahindra M12Electro, tenutasi in India, e rappresenta un’importante tappa nel lungo rapporto tra il costruttore indiano e il campionato di corse elettriche della FIA, iniziato nel 2013.

Da quel momento, Mahindra è diventata uno dei team fondatori della Formula E, contribuendo significativamente alla crescita di questo sport. Nel corso degli ultimi dodici anni, la squadra ha accumulato risultati notevoli, tra cui cinque vittorie negli E-Prix, 29 podi e oltre 1.000 punti. Questo percorso di successo è destinato a continuare almeno fino al 2030, grazie a un periodo di trasformazione che ha visto Mahindra scalare la classifica, diventando una delle squadre più competitive del campionato.

Il progresso verso la Gen4

Sotto la guida del CEO e Team Principal Frederic Bertrand, Mahindra Racing ha vissuto una rinascita straordinaria, passando dal fondo della griglia a posizioni di vertice. La chiave di questo cambiamento è stata l’introduzione della M11Electro, una vettura che ha permesso ai piloti Nyck de Vries ed Edoardo Mortara di conquistare diversi podi nella stagione 11, culminando in un prestigioso quarto posto nel campionato.

Presentazione della M12Electro

Con l’arrivo della M12Electro, il team mira a mantenere la sua competitività e aspirare a risultati di rilievo anche nella prossima stagione. La M12Electro è progettata per garantire prestazioni elevate e un posizionamento tra le prime cinque squadre del campionato, un obiettivo ambizioso ma raggiungibile. Mahindra Racing si prepara a competere contro marchi di prestigio come Porsche, Jaguar e Nissan, affrontando la sfida con determinazione e innovazione.

Novità tecnologiche nella Gen4

Le specifiche tecniche della Gen4 sono state recentemente rivelate dalla FIA e dalla Formula E, segnando un passo avanti significativo in termini di prestazioni e sostenibilità. Le nuove vetture avranno una potenza massima di 450 kW in gara e un’Attack Mode che raggiunge i 600 kW, permettendo manovre di sorpasso emozionanti. Inoltre, la Gen4 sarà dotata di un sistema di frenata rigenerativa che offrirà 700 kW e una capacità energetica di 55 kWh, consentendo strategie di gara più audaci.

Sostenibilità al centro del progetto

Un aspetto fondamentale della Gen4 è la sua costruzione, che prevede l’uso di materiali riciclabili al 100%. Questo approccio rafforza l’impegno di Mahindra Racing e del campionato nella sostenibilità, rendendo la Formula E uno degli sport motoristici più ecologici al mondo. Mahindra Racing ha sempre cercato di unire innovazione tecnologica e sostenibilità, un obiettivo che si riflette anche nel programma Planet Positive, lanciato nella stagione 11.

Impatto sul futuro della mobilità

Velusamy R, presidente di Mahindra Racing, ha esposto chiaramente l’intento del team: “La Formula E è una piattaforma straordinaria per l’innovazione tecnologica, dove possiamo sperimentare e apprendere per migliorare l’efficienza dei veicoli elettrici. Con l’era Gen4, la nostra ambizione è più forte che mai, e siamo orgogliosi di contribuire a un futuro di mobilità sostenibile”.

Frederic Bertrand ha aggiunto che il team ha vissuto un’esperienza fantastica negli ultimi anni e che questo annuncio rappresenta una base solida per continuare a crescere e raggiungere traguardi significativi. La collaborazione con il Gruppo Mahindra sarà essenziale per portare avanti questa visione e per dimostrare il potenziale dell’India nel settore automobilistico globale.

L’impegno di Mahindra Racing per l’era Gen4 della Formula E è un segnale chiaro della sua determinazione a prosperare e innovare nel mondo delle corse elettriche. Con una visione chiara e una strategia ben definita, il team è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, contribuendo al cambiamento positivo nella mobilità sostenibile.