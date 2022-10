Maserati Gran Turismo 2023: cosa sapere

Maserati Gran Turismo, la Supercar ritorna per ora solo in variante coupé ed elettrica denominata "Folgore" che offre prestazioni da brivido.

Maserati torna a far parlare di sè lanciando sul mercato la nuova generazione della coupé Gran Turismo che tanto aveva fatto innamorare gli appassionati. In questo articolo scopriamo i principali dati del modello compresa anche la versione totalmente elettrificata denominata “Folgore” che testimonia l’impegno del marchio verso il futuro dell’automotive.

Maserati Gran Turismo: caratteristiche e dimensioni

Partendo dal design si può subito vedere che le linee scelte dai progettisti fanno riferimento ad uno stile da coupé in linea con quanto mostrato nel corso dei mesi dai bozzetti disegnati e dai prototipi camuffati poi.

In seguito arriverà anche la versione a tetto scoperto denominata Gran Cabrio. Il motore è posizionato anteriormente e globalmente l’auto segue e rispetta i recenti dettami stilistici già visti con la MC20.

Di seguito riportiamo le dimensioni della vettura:

Lunghezza : 4 metri e 96

: 4 metri e 96 Larghezza : 1 metro e 96

: 1 metro e 96 Altezza : 1 metro e 35

: 1 metro e 35 Passo: 2 metri e 92

Colpiscono la lunghezza prossima ai 5 metri non proprio da coupé sportiva e la larghezza vicina ai 2 metri che testimonia la presenza imponente dell’auto su strada. Il passo anche egli ha un valore particolare dettato principalmente dalla scelta della casa di posizionare il grande motore anteriormente.

Maserati Gran Turismo: scheda tecnica

La nuova Maserati Gran Turismo MY 2023 è dotata del celebre motore V6 3.0 biturbo denominato Nettuno già visto sulla MC20. La differenza qui è la coppa dell’olio in umido piuttosto che a secco come su MC20 e la disattivazione di 3 cilindri su 6 ad andatura normale.

Le versioni che i clienti potranno andare ad acquistare sono 2: Modena e Trofeo. La Modena è accreditata di una potenza di 490 cavalli e 600 Nm di coppia, mentre la più sportiva Trofeo di 550 cavalli e 650 Nm di coppia massima.

3.9 secondi per arrivare a 100 da fermo per la Modena e 3.5 per la Trofeo. La velocità massima della Modena è di 302 km/h che passano a 320 per la variante Trofeo.

La versione elettrificata “Folgore” è dotata di 3 Powertrain per un totale di oltre 1.200 cavalli di potenza ed una velocità massima di 320 km/h. Da 0 a 100 in soli 2.7 secondi.

