Maybach EQS 680: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Focus sulla Maybach EQS 680, una creatura che sta per essere mostrata. Il marchio di lusso di Mercedes, Maybach, è diventato famoso per le sue limousine e berline di fascia alta. Tra pochi giorni, però, sarà un SUV elettrico a essere presentato al Salone dell’Auto di Shanghai, in Cina.

Il marchio ha già in gamma una berlina ibrida plug-in, la Mercedes-Maybach S580e. E dal 2021, quando è stata presentata come concept al Salone dell’Auto di Monaco, si sa che un SUV elettrico arriverà nella sua gamma.

Maybach EQS 680

Mercedes ha mostrato la prima immagine ufficiale della versione di produzione attraverso i suoi social network. Tutto ciò che possiamo vedere è la silhouette del veicolo, che, senza sorpresa, è paragonabile al SUV Mercedes EQS. E per una buona ragione: la Maybach EQS 680 utilizzerà lo stesso motore di base.

La carrozzeria si evolverà certamente in termini di cerchi, paraurti e alcuni dettagli estetici. Dovrebbe anche avere un motore più potente rispetto alla Mercedes EQS 580, ma potrebbe essere mantenuta la batteria da 108 kWh, che offre 460 chilometri di autonomia.

All’interno il lusso sarà ovviamente presente, come in ogni veicolo Maybach. L’enorme schermo centrale, opzionale sulla Mercedes EQS, potrebbe essere presente nel SUV, se il concept è credibile.

LEGGI ANCHE: