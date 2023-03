Focus sulla Mazda CX-60 diesel e i suoi consumi. Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

In questo articolo vi parleremo della Mazda CX-60 diesel e dei suoi consumi.

Mazda CX-60 diesel: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Consumi di carburante davvero ridotti

Innanzitutto, la Mazda CX-60 diesel emette solo 128 g/km di CO2 ed è quindi soggetta a una tassa di immatricolazione di 170 euro per la versione base, a cui va aggiunta una leggera penalizzazione in termini di peso. Ma soprattutto, la sobrietà di questo bestione è sorprendente. Il SUV familiare giapponese ha fatto registrare una media sorprendente di 6,9 l/100 km. Qualunque sia il ciclo, il SUV giapponese tiene sotto controllo il suo appetito, anche in autostrada, nonostante una corporatura poco favorevole ai bassi consumi.

A titolo di paragone, sugli stessi percorsi, una BMW X3 20d dotata di un motore a 4 cilindri di potenza equivalente (190 CV), potrebbe fare meglio di 7,3 l/100 km in media. Si tratta di una differenza significativa che non può essere spiegata solo con i 40 kg di peso in più della X3 a trazione integrale.

In una categoria completamente diversa, una “semplice” Citroën C5 Aircross BlueHDi 130, più leggera di 350 kg rispetto alla CX-60, dichiara già 6,7 l/100 km…

Una guida piacevole

Oltre a una tecnologia piuttosto avanzata, il 3.3 è associato a un cambio automatico a 8 rapporti, una novità assoluta per Mazda. Così, con la sua “grande” cilindrata, questo motore gira raramente oltre i 2.500 giri/min, il che favorisce anche il suo basso appetito.

Come se non bastasse, il suono e la fluidità del motore fanno sì che ci si dimentichi facilmente di un semplice motore a benzina a 4 cilindri.

Certo, non tutto è perfetto a bordo della nuova ammiraglia giapponese, soprattutto il suo telaio, che manca sia di nitidezza che di comfort con uno smorzamento perfettibile, ma il piacere meccanico distillato dal suo motore a 6 cilindri e la dimostrazione che un motore così ben congegnato può essere sobrio come una piccola cilindrata potenziata è già un vero successo.

LEGGI ANCHE: