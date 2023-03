La Mazda CX-5 diesel è una creatura molto interessante. Tra i SUV familiari, non è necessario optare per il look molto deciso di una Hyundai Tucson o di una Kia Sportage per distinguersi. Per quanto riguarda la Peugeot 3008, il suo stile piuttosto aggressivo non sorprende più nessuno, visto che la si vede a ogni angolo della strada.

Questo è in contrasto con la Mazda CX-5 che, nonostante il suo design sobrio ed elegante, rimane discreta sulle nostre strade. È in parte questa minore popolarità che la rende atipica e, si può dire, accattivante. Perché nonostante l’età – la seconda generazione è stata lanciata nel 2017 – questa CX-5 sa ancora come divertire.

Mazda CX-5 diesel: caratteristiche, design, motori e prestazioni

Il salto che è riuscita a fare sei anni fa in termini di qualità costruttiva e scelta dei materiali la rende ancora oggi lusinghiera alla vista. Tuttavia, il SUV Mazda non piacerà agli “smanettoni”.

Inoltre, possono provare a toccare lo schermo multimediale da 10,25 pollici, ma non servirà a nulla, perché la rotella sulla console centrale gestisce l’intero sistema.

Interni

D’altra parte, perde in originalità ciò che guadagna in ergonomia e facilità d’uso. Semplificando la multimedialità, la CX-5 non richiede una mezza giornata di riposo per capire tutte le funzioni. Allo stesso modo, ricordiamo che cambiare la temperatura dell’aria condizionata o il volume della radio sono, in teoria, azioni semplici… Tutte queste funzioni sono rese possibili anche da una buona posizione di guida.

Un senso di ospitalità che il costruttore giapponese non dimentica nemmeno nella parte posteriore dove, a parte un sedile a panchina un po’ corto, c’è abbastanza spazio per le gambe degli adulti. Questo è sufficiente per affrontare i viaggi con la famiglia in tutta tranquillità, soprattutto perché il bagagliaio profondo e dritto è in grado di assorbire i bagagli necessari e lo spazio di stivaggio a bordo è nella media.

Motore e prestazioni

Fortunatamente, compensa con prestazioni solide, grazie alla sovralimentazione a doppio stadio che gli conferisce tutta la forza di cui ha bisogno un bestione come lui. Abbastanza, in ogni caso, per sfidare l’avantreno con pneumatici Toyo della nostra auto in prova, che non era dotata di trazione integrale. Sotto carico, i 380 Nm di coppia sono comunque un vantaggio, soprattutto quando il terreno si fa più accidentato.

E il cambio automatico, imposto con i 184 CV, non gioca troppo d’anticipo nella sua gestione. Se non è troppo avido in termini assoluti, il 2.2 è penalizzato sulla rete secondaria e sulle corsie preferenziali, dal suo cambio automatico che ha solo 6 velocità. A 130 km/h, il regime del motore raggiunge i 2.800 giri/min, mentre le sue rivali, che di solito hanno 7 o 8 marce, girano poco sopra i 2.000 giri/min.

In definitiva, questo 2.2, disponibile anche in versione 4×4, rimane la scelta migliore per tenere sotto controllo il costo per 100 km di questa CX-5 che, per il momento, non può contare su alcuna ibridazione. Così com’è, l’auto giapponese, nonostante il peso degli anni, rimane un outsider d’elezione. Ben costruita, vivibile, affidabile e solidamente motorizzata, rimane la vettura Mazda più rilevante.

