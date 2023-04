Mazda ha da poco lavorato al motore rotativo ibrido plug-in che equipaggerà il SUV MX-30.

Si tratta di un’ottima notizia per questo modello, perché la sua autonomia è al momento risibile da questa parte del mondo. Un’autonomia di 160 km sarebbe stata la norma 10 anni fa, ma non nel 2023.

Mazda sviluppa il nuovo motore rotativo ibrido: le caratteristiche

Il logo che vedete è stato comunque mostrato, ma era già stato visto nelle richieste di brevetto per questo modello. Combina chiaramente la forma del rotore di un motore rotativo con la lettera “e”, indicando chiaramente cosa alimenterà la vettura. Mazda ha almeno dichiarato che la MX-30 a gamma estesa sarà disponibile in Europa questa primavera.

Inoltre, sarà interessante vedere come tutto questo si combinerà. Sebbene gli ibridi plug-in non siano una novità, nessuno ha mai utilizzato un motore rotativo. L’ultima volta che Mazda ha prodotto un ibrido plug-in è stato nel 2012 con la RX-8.

Bisognerà anche vedere se la potenza del modello sarà la stessa, pari a 147 cavalli e 200 lb-ft di coppia. La domanda principale è quale sarà l’autonomia offerta. Si prevede che le dimensioni della batteria dell’MX-30 elettrico, attualmente pari a 35,5 kWh, saranno ridotte per fare spazio al serbatoio del carburante.

In tal caso, una batteria più piccola ridurrà la libertà offerta. D’altra parte, il motore rotativo garantirà che l’auto non esaurisca l’energia dopo soli 160 km.

Sarebbe auspicabile un’autonomia finale di 80 km. Un’altra cosa interessante da vedere è il consumo del motore rotativo in configurazione ibrida. Se questo tipo di motore è stato sacrificato da Mazda, è perché non è efficiente alla pompa. Cosa succederà con un motore elettrico? Quest’ultimo dovrà essere sufficiente per evitare un uso eccessivo del motore rotativo.

