Nell’affrontare la Mercedes-AMG EQS 53, Brabus si è concentrato sull’aerodinamica e sull’autonomia. Brabus, uno dei principali protagonisti della scena del tuning Mercedes, è noto per le sue preparazioni che portano la potenza di alcuni modelli a 800 o 900 CV.

Ma questo accadeva prima del passaggio alle auto elettriche. Per il momento, sono pochi i tuner che si avventurano nel campo della modifica della potenza dei motori elettrici.

Mercedes-AMG EQS 53 by Brabus: potenza invariata ma autonomia maggiore

La sua preparazione sulla base della EQS non è la prima proposta elettrica, poiché esiste già un programma per la EQC. Ma si limita a uno spoiler posteriore e a una serie di cerchi. Per la EQS, il programma è un po’ più avanzato e si basa sulla vettura più performante della famiglia: la AMG EQS53.

Come detto, non sono previste modifiche meccaniche. I due motori elettrici da 484 kW / 658 CV e la batteria da 107,8 kWh sono ancora presenti. Tuttavia, si prevede un miglioramento dell’autonomia, anche se non sono state annunciate cifre ufficiali.

Brabus ha lavorato principalmente sull’aerodinamica. È una materia che gli specialisti di Bottrop padroneggiano da tempo. Negli anni ’80, la loro preparazione basata sulla Mercedes Classe E W124 ha abbassato il Cx da 0,29 a 0,26.

In questo caso, Brabus dichiara un miglioramento del Cx di circa il 7% e parla anche di un aumento del 7% della resistenza aerodinamica tra 100 e 140 km/h rispetto alla EQS standard. Questo guadagno è ottenuto con le ruote “Platinum Edition”, che sono praticamente solide, e non con quelle montate sul veicolo mostrato nelle foto ufficiali.

Oltre alle varie appendici aerodinamiche in carbonio (lama anteriore, minigonne, deflettori davanti ai passaruota, diffusore, spoiler, ecc.), una delle misure più efficaci è l’abbassamento della carrozzeria. Le sospensioni sono abbassate di 15 mm all’anteriore e di 20 mm al posteriore.

Se al programma di aerodinamica e telaio si aggiunge la personalizzazione degli interni e la verniciatura opaca, il prezzo del veicolo esposto sale a 251.654 euro, tasse escluse. Si tratta di un prezzo quasi doppio rispetto a quello di una AMG EQS53 4Matic+ “base” (senza optional)…

