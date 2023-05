Mercedes Classe E 2023: caratteristiche, design, interni

Quando si vede questa nuova Classe E 2023 nel cuore della Mercedes, al centro dei giganteschi impianti di Sindelfingen (35.000 dipendenti!), a sud-ovest di Stoccarda, si capisce subito che il costruttore ha apportato i minimi ritocchi alla nuova arrivata.

È vero che le berline, soprattutto quelle di dimensioni giganti come questa Classe E (4,95 m), non sono più di moda in Europa, ma questa rimane l’emblema del costruttore con la stella.

Mercedes Classe E 2023: caratteristiche, design, dimensioni, motori

Ancora la regina del comfort

Prima sorpresa, il team presente evacua in pochi minuti il lato “automobilistico” di questa sesta generazione che si chiama ufficialmente Classe E dal 1993 – prima si chiamava semplicemente “E”. Tuttavia, la nuova arrivata può vantarsi di essere basata su una nuova piattaforma – quella della Classe S adattata – e offre, per la prima volta, ruote posteriori sterzanti (4,5° di angolo massimo).

Una promessa di agilità per questa berlina, da sempre apprezzata per il suo comfort. E non c’è bisogno di leggere nel pensiero per prevedere che questa nuova arrivata sarà un vero e proprio pullman, almeno con le sospensioni pneumatiche opzionali.

No, oggi gli esperti interni preferiscono parlarci di design e sistemi di bordo, il nuovo cavallo di battaglia dell’alto di gamma tedesco, che sta investendo molto con il pretesto dell’esperienza utente più ricca e connessa possibile. Nella parte anteriore, questo risultato è ottenuto grazie alla moltiplicazione dei LED, numerosi nei fari e all’interno della griglia, che è interamente circondata da una fascia di luce.

Stelle nei fari

Nella parte posteriore, per la prima volta, Mercedes osa utilizzare stelle a tre punte in rilievo per ravvivare i fari. Il passo è stato allungato di 22 mm per aumentare lo spazio per i passeggeri del sedile a panchina, ma la vettura è più alta di soli 14 mm, con sbalzi leggermente più corti.

Soprattutto, i passaruota sono stati allargati per accogliere ruote più grandi (fino a 21 pollici), facendo apparire la Mercedes più dinamica.

