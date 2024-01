Audi A5 Coupé: dimensioni, interni e prezzo

Il modello di Audi A5 Coupé è un’auto del tutto rinnovata, dallo stile aggressivo, sportivo ma molto confortevole, marchio indiscusso della famosa casa automobilistica tedesca. Si tratta di un’auto a 4 posti, molto accogliente e semplice da guidare. Quest’auto è stata progettata sia con motore diesel sia a benzina. Caratteristica che permette di poterla guidare semplicemente e per molto tempo. La potenza nei diversi motori disponibili varia da 160 CV a 290 CV circa. Il consumo è relativamente basso, considerato il tipo di autovettura. Inoltre è dotata di un cambio a doppia frizione S Tronic. Il serbatoio può contenere ben 40 litri di carburante. La velocità massima che può raggiungere è di 238 km/h dichiarati dalla casa madre. Scopriamo dimensioni, interni e prezzo della Audi A5 Coupé.

Dimensioni dell’Audi A5 Coupé

L’Audi A5 Coupé ha un’altezza di 136-137 cm, una larghezza di 185-187 cm e una lunghezza di 467-472 cm.

Il passo misura 275 cm. Il bagagliaio dichiarato dalla casa automobilistica è di 470 litri, una capacità molto importante viste le dimensioni ridotte dell’auto. Per avere più spazio nel bagaglio è possibile reclinare il divano posteriore portando cosi ad una capacità del vano bagagli di ben 825 litri. Il bagagliaio è molto semplice da aprire, grazie ad un comodo portellone dalle dimensioni molto ampie.

Interni

Gli interni sono molto curati, forte caratteristica della casa automobilistica che la costruisce. Le finiture vengono scelte da esperti del settore, in modo da rendere quest’auto unica e invidiabile. I materiali scelti sono tutti di altissima qualità, importante per dare comfort e carattere all’auto. Anche la strumentazione digitale è di ultima generazione, con la possibilità di poterla personalizzare. Uno degli optional personalizzabili riguarda il controllo elettronico degli ammortizzatori, cui è possibile scegliere tra diverse modalità di guida attraverso un’innovativo sistema chiamato Drive Select. Altri importanti optional che si possono trovare nel pacchetto assistenza Tour sono: dispositivi contro gli incidenti durante le svolte agli incroci oppure le uscite involontarie dalla corsia, un radar anti-tamponamento funzionante fino a 250 km/h, un’allarme contro i colpi di sonno e i sensori di parcheggio posteriore.

La plancia non ha molti tasti ma possiede uno schermo molto grande di 8,3 pollici oppure di 10,1 pollici, quest’ultima si trova su alcuni tipi di Audi A5. Lo schermo interno invece misura 12,3 pollici, gestibile con pochi pulsanti e dedicato esclusivamente all’infotainment. Il cruscotto digitale è molto utile, può essere configurato cosi da poter guardare facilmente le grandi mappe del gps.

La zona anteriore dell’auto, come appena descritto, è molto comoda avendo sedili molto spaziosi, qui si trovano anche tutti i principali comandi dell’auto. La zona posteriore presenta un’abitacolo leggermente più stretto e poco confortevole. Il divano invece si presenta molto accogliente, grazie alle sedute infossate che aiutano a non scivolare durante le curve. In generale il comfort a bordo è molto elevato sia grazie alla capacità delle sospensioni di assimilare tutti i difetti del manto stradale, quali buche, fossi o altro, sia dalla buona insonorizzazione del veicolo.

Prezzo e consumi

Dopo dimensioni e interni è giusta l’ora di conoscere il prezzo dell’ Audi A5 Coupé. Il prezzo di questa bellissima auto può variare da un minimo di circa 48.000 euro fino ad un massimo di 92.000 euro. Questa grande differenza è dovuta ai tanti accessori che possono essere aggiunti quando si decide di acquistarla. Altra differenza è il tipo di motore che si sceglie, tra quello a benzina, leggermente più costoso, oppure quello diesel, molto più conveniente.

I consumi relativi a questa Audi A5 sono diversi in base al tipo di motore che si sceglie. Il motore a benzina presenta consumi non molto bassi, per ogni 100 km percorsi si consumano circa 6,6 litri, mentre con un motore a diesel i consumi sono ancora più ridotti, circa 5,1 litri per 100 km percorsi.

